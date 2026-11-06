ORA Jazz Festival – Großwardein gibt den Ton an

Von: Raluca Nelepcu

Großwardein – Sieben internationale Musikprojekte aus sieben Ländern stehen vom 12. bis 15. November bei der siebten Auflage des ORA Jazz Festivals in Großwardein/Oradea auf dem Programm. Die viertägige Veranstaltung bringt zahlreiche musikalische Rumänien-Premieren auf die Bühnen der Staatsphilharmonie Großwardein und der Neologen Synagoge Sion. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das unterschiedliche Stilrichtungen des zeitgenössischen Jazz vereint.

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, dem 12. November, um 19 Uhr in der Staatsphilharmonie Großwardein mit einem besonderen Konzert der Komponistin und Cellistin Josefine Opsahl, die gemeinsam mit dem Orchester der Staatsphilharmonie unter der Leitung von Barbara Dragan auftreten wird. Am Freitag, dem 13. November, stehen das Kristóf Bacsó Triad sowie die Gruppe New Jazz Underground mit ihrem Projekt „HOODIES“ auf der Bühne. Der Samstag, 14. November, gehört der Band Liquid Saloon und dem Trompeter Takuya Kuroda, der sein Projekt „Everyday“ präsentiert.

Den Abschluss des Festivals bilden am Sonntag, dem 15. November, zwei Solokonzerte in der Neologen Synagoge Sion: Die Musiker Daniel Herskedal und Canberk Ulaș werden jeweils eigene musikalische Akzente setzen. Sämtliche Konzerte beginnen um 19 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 18 Uhr.

Veranstaltet wird das ORA Jazz Festival von der Kulturstiftung Jazz Banat in Zusammenarbeit mit Visit Oradea und der Stadtverwaltung Großwardein. Zu den Partnern zählen die Staatsphilharmonie Großwardein und Oradea Heritage. Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert sind ausschließlich über die Plattform „Poftim Cultură“ erhältlich. Karten und Festivalpässe für die Konzerte vom 13. bis 15. November können über Entertix erworben werden.