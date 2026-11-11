Ovidiu Andriș verlässt die Banater Philharmonie

Von: Astrid Weisz

Eine besondere Anerkennung erhielt die Philharmonie im Januar 2024, als sie bei der Verleihung der MUSICRIT-Preise in Bukarest für die beste symphonische Konzertsaison des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde. Foto: Banatul Philharmonie

Temeswar – Ovidiu Florian Andriș wird Mitte November die Leitung der Banater Philharmonie „Banatul“ in Temeswar/Timișoara abgeben. Dies kündigte der bisherige Manager am Freitag, dem 30. Oktober, in einer Mitteilung in den sozialen Medien an. Nach fünf Jahren an der Spitze der Einrichtung wolle er ein neues Kapitel seiner beruflichen Laufbahn beginnen und sich künftig Kulturprojekten in Rumänien und im Ausland widmen.

Der aus Temeswar stammende Musiker und Kulturmanager hatte im August 2021 zunächst kommissarisch die Leitung der Philharmonie übernommen. Im Februar 2023 gewann er den von der Stadtverwaltung organisierten Wettbewerb für die Besetzung des Managerpostens. Sein anschließend abgeschlossener Vertrag hatte eine Laufzeit von fünf Jahren und sollte ursprünglich erst im März 2028 enden.

In seiner Abschiedserklärung zieht Andriș eine positive Bilanz der vergangenen Jahre. Eine besondere Bedeutung misst er dem Kulturhauptstadtjahr 2023 bei, in dem die Philharmonie mit zahlreichen international besetzten Konzerten und außergewöhnlichen Musikprojekten auf sich aufmerksam machte. Zu den Höhepunkten zählten die Gastspiele des französischen Nationalorchesters, des WDR Sinfonieorchesters Köln unter Cristian Măcelaru sowie des Jazz at Lincoln Center Orchestra mit dem amerikanischen Trompeter Wynton Marsalis.

Zu den aufwendigsten Produktionen gehörte die Aufführung der „Gurre-Lieder“ von Arnold Schönberg im September 2023 im Temeswarer Rosenpark. An dem gemeinsam mit dem Theater Altenburg Gera verwirklichten Projekt wirkten mehr als 400 Musikerinnen und Musiker sowie Chorsänger aus Deutschland und Rumänien mit. Am Dirigentenpult stand Gabriel Bebeșelea, der im selben Jahr auch die Uraufführung des kollektiven Requiems „In Memoriam“ leitete. Das von sieben Komponisten aus Mittel- und Osteuropa geschaffene Werk wurde am 16. Dezember 2023 zum Gedenken an die Opfer des Kommunismus und der rumänischen Revolution von 1989 erstmals aufgeführt.

Ein weiterer Höhepunkt seiner Amtszeit war die Temeswarer Erstaufführung von George Enescus Oper „Oedip“ im Oktober 2025, anlässlich des 70. Todestages des Komponisten. An der konzertanten Aufführung wirkten neben den Ensembles der Banater Philharmonie auch Musiker des Sinfonieorchesters der Vojvodina aus Neusatz/Novi Sad mit. Das grenzüberschreitende Projekt vereinte rund 200 Mitwirkende aus Rumänien und Serbien. Während Andriș‘ Amtszeit kehrten zudem Konzerte des internationalen George-Enescu-Festivals nach Temeswar zurück.

Neben den großen Produktionen bemühte sich die Philharmonie verstärkt darum, neue Publikumsschichten für klassische Musik zu gewinnen. Dazu gehörte insbesondere das 2023 ins Leben gerufene Projekt des Gemeinschaftschors „Corul comunitar“, bei dem musikbegeisterte Bürger gemeinsam mit professionellen Musikern auftraten. Nach Beethovens neunter Symphonie im Kulturhauptstadtjahr folgte 2024 Carl Orffs „Carmina Burana“. Die beiden Aufführungen im Rosenpark zogen nach Angaben der Philharmonie mehr als 4000 Zuschauer an. Auch Konzerte außerhalb der traditionellen Spielstätten und musikalische Bildungsangebote wurden ausgebaut.

In seiner Abschiedsbotschaft dankte Andriș den Musikern, den technischen und administrativen Mitarbeitern, den Gastkünstlern und Dirigenten sowie den Partnern und Förderern der Einrichtung. Sein Dank galt auch der Stadtverwaltung und dem Publikum. Die Banater Philharmonie werde weiterhin ein wichtiger Teil seines Lebens bleiben, erklärte er abschließend. Wer die Leitung der städtischen Kultureinrichtung nach seinem Ausscheiden übernehmen wird, ist derzeit noch offen.

Mit dem angekündigten Abschied von Ovidiu Andriș setzt sich eine bemerkenswerte Reihe von Führungswechseln an den wichtigsten Kultureinrichtungen Temeswars fort. Innerhalb von rund anderthalb Jahren haben damit alle drei Staatstheater sowie die Nationaloper und die Banater Philharmonie einen Wechsel an ihrer Spitze erlebt beziehungsweise angekündigt. Den Anfang machte im Mai 2025 das Ungarische Staatstheater „Csiky Gergely“, wo Hunor Horváth die Nachfolge von Balázs Attila antrat. Im Februar 2026 verließ Cristian Rudic die Nationaloper, deren Leitung nach einem Interimat im Sommer der Dirigent Mihnea Ignat übernahm. Am Rumänischen Nationaltheater folgte Ion Rizea im Mai auf Ada Hausvater und wurde im Juli als regulärer Manager bestätigt. Seit September steht Laurence Rippel kommissarisch an der Spitze des Deutschen Staatstheaters, nachdem Lucian Vărșăndan seinen Rückzug erklärt hatte. Mit der Banater Philharmonie steht nun auch bei der fünften großen Einrichtung eine personelle Veränderung bevor.