Parken in Temeswar soll teurer werden

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Die Parkgebühren in Temeswar/Timișoara sollen künftig deutlich steigen. Die Kommunalverwaltung hat einen Entwurf zur Änderung des TimPark-Reglements vorgelegt, der eine durchschnittliche Tariferhöhung von 40 Prozent sowie die Ausweitung des gebührenpflichtigen Parksystems auf weitere Stadtviertel vorsieht. Gleichzeitig sollen Einwohner mit in Temeswar angemeldeten Fahrzeugen von Ermäßigungen profitieren. Über die geplanten Änderungen muss noch der Stadtrat entscheiden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Parkgebühren seit viereinhalb Jahren unverändert geblieben, während die Verbraucherpreise zwischen Januar 2022 und August 2026 um rund 47,5 Prozent gestiegen sind. Mit der Anpassung der Tarife sollen die gestiegenen Betriebskosten ausgeglichen und zusätzliche Mittel für die Instandhaltung und den Ausbau der Parkinfrastruktur bereitgestellt werden.

Die Jahresabonnements für Anwohner sollen künftig in der roten Parkzone 350 Lei, in der gelben Zone 300 Lei und in der blauen Zone 250 Lei kosten. Für Personen mit Wohnsitz in Temeswar, deren Fahrzeuge auch steuerlich in der Stadt registriert sind, ist jedoch eine Ermäßigung von 60 Prozent vorgesehen. Sie würden somit je nach Parkzone zwischen 80 und 120 Lei jährlich bezahlen.

Änderungen sind auch für Besitzer von Elektrofahrzeugen geplant. Die bisherige Befreiung von den Parkgebühren in den roten, gelben und blauen Zonen soll entfallen. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass Elektroautos ebenso wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor öffentlichen Parkraum beanspruchen. Auch die kostenlosen Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sollen eingeschränkt werden. Künftig sollen nur noch Personen mit schweren oder erheblichen Behinderungen Anspruch auf die Gebührenbefreiung haben.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, das TimPark-System auf 64 weitere Standorte mit insgesamt 4319 Stellplätzen auszuweiten. Weitere 179 Parkplätze an acht Standorten sollen der grünen Parkzone zugeordnet werden. Damit will die Stadtverwaltung insbesondere in Wohngebieten für eine bessere Nutzung der vorhandenen Parkflächen sorgen.

Neue Einschränkungen sind außerdem für größere Fahrzeuge vorgesehen. Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen, einer Länge von über fünf Metern oder mehr als neun Sitzplätzen sollen künftig nicht mehr auf TimPark-Stellplätzen parken dürfen. Auf den städtischen Lebensmittelmärkten sollen hingegen eigens ausgewiesene Parkplätze für die Warenanlieferung eingerichtet werden, deren Nutzung gegen eine einheitliche Tagesgebühr möglich sein soll.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind vorerst noch nicht rechtskräftig. Der entsprechende Beschlussentwurf muss zunächst vom Temeswarer Stadtrat verabschiedet werden.