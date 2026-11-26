Bukarest (ADZ) – Nachdem das Unterhaus am Mittwoch einen sogenannten einfachen Antrag gegen Gesundheitsminister Alexandru Rogobete (PSD) angenommen hat, weigert sich der Ressortinhaber trotz Druck aus der Opposition, sein Amt zu räumen. PNL und USR hatten Rogobete vorgeworfen, sich zu stark um das eigene Image und zu wenig um die Patienten zu kümmern. Die PNL-Abgeordnete Raluca Turcan forderte seine Kündigung. Sollte sie nicht freiwillig erfolgen, müsse Premierminister Luca Niculescu Rogobete entlassen. Andernfalls trage der Regierungschef selbst die Verantwortung, wenn Medikamente fehlten oder Krankenhäuser nicht funktionierten. Rückendeckung erhielt der Minister von Parteichef Sorin Grindeanu, was die USR als Miturheber des Antrags zur süffisanten Bemerkung verleitete, dass bei der PSD wohl Doppelstandards gelten: Als ein einfacher Antrag gegen die USR-Umweltministerin Diana Buzoianu verabschiedet wurde, hatte Grindeanu noch nachdrücklich verlangt, dass ein abgestrafter Minister die Konsequenzen ziehen müsste.



Doch auch Premierminister Niculescu plant keine Ablösung des sozialdemokratischen Ministers. In einer Mitteilung auf Facebook sprach er Rogobete seine Unterstützung aus. Er unterstütze dessen Bemühungen, die Qualität der medizinischen Versorgung und der Behandlungen für Patienten zu verbessern. Die Regierung sei zu frisch eingesetzt, um jetzt an neue Minister zu denken.



Der Antrag wurde mit Unterstützung der AUR angenommen, die nun PNL und USR aufforderte, für einen Misstrauensantrag gegen die Regierung insgesamt zu stimmen. Der AUR-Chef gebe beiden Parteien Bedenkzeit bis zum 7. Dezember. Der PSD-Parteichef konterte seinerseits nach Vorwürfen, seine Partei koaliere mit Extremisten, und fragte rhetorisch: Wer habe nun an der Seite der AUR gestimmt?