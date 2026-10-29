Pass- und Zulassungsdienste ziehen vorübergehend um

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Die Pass- und Kfz-Zulassungsdienste in Kronstadt/Brașov sollen vorübergehend in ein Mehrzweckzentrum in der Panselelor-Straße Nr. 23 umziehen. Über den entsprechenden Beschlussentwurf soll der Stadtrat am Freitag, dem 30. Oktober beraten.

Die beiden Behörden werden die neuen Räumlichkeiten voraussichtlich ein Jahr lang kostenlos nutzen. In dieser Zeit wird das derzeitige Dienstgebäude in der Turnului-Straße energetisch saniert. Die Kosten für das Sanierungsprojekt belaufen sich auf mehr als 21 Millionen Lei. Davon werden 85 Prozent durch nicht rückzahlbare Fördermittel finanziert, die die Präfektur des Kreises Kronstadt beantragt hat. Die restlichen 15 Prozent stammen aus dem Staatshaushalt.