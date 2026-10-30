Philharmonie erstrahlt in neuem Glanz

Von: Gabriela Rist

Sathmar – Die Sanierungsarbeiten an der Fassade der Philharmonie „Dinu Lipatti“ in Sathmar/Satu Mare sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist ein wichtiger Schritt zur Aufwertung des architektonischen und kulturellen Erbes der Stadt und wurde im Rahmen eines grenzüberschreitenden Projekts mit Ungarn umgesetzt.

Das Vorhaben gehört zum Projekt „Stärkung der interkulturellen Beziehungen durch die Entwicklung kultureller Einrichtungen im Kreis Sathmar und im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg“, das über das Programm Interreg VI-A Rumänien-Ungarn finanziert wird. Projektpartner sind die Stadt Sathmar und die ungarische Stadt Nyíregyháza.

Bürgermeister Gábor Kereskényi hob die Bedeutung der Investition hervor. Mit dem Abschluss der Fassadensanierung sei ein wichtiger Abschnitt des Projekts beendet worden. „Wir haben damit einem architektonischen Wahrzeichen unserer Stadt seinen Glanz zurückgegeben“, erklärte der Bürgermeister.

Das Gesamtbudget des grenzüberschreitenden Projekts beläuft sich auf 8.893.180 Euro. Davon sind 4.479.939 Euro für die Stadt Sathmar vorgesehen. Neben der Fassadensanierung der Philharmonie umfasst das Maßnahmenpaket die Sanierung des Gebäudes in der Straße Porumbeilor Nr. 1 sowie die Installation einer Klimaanlage im Nordtheater. Darüber hinaus sind drei Fachworkshops mit Experten aus Rumänien und Ungarn sowie die Veranstaltung eines großen multikulturellen Festivals geplant.

Das Dach der Philharmonie „Dinu Lipatti“ wurde bereits zuvor mit Mitteln aus dem Haushalt der Stadt Sathmar saniert.

Bürgermeister Kereskényi verwies zudem auf die parallel laufenden Sanierungsarbeiten am Hotel Dacia, einem weiteren architektonischen Wahrzeichen der Stadt. Nach Jahren des Verfalls gewinne auch dieses Gebäude seinen architektonischen Wert zurück. Historische Baudenkmäler spiegelten die Geschichte einer Stadt wider; der Umgang mit ihnen bestimme, welches Erbe künftigen Generationen hinterlassen werde, betonte der Bürgermeister.