Von: Arthur Glaser

Sathmar – Das Kreiskrankenhaus Sathmar/Satu Mare nutzt künftig Solarenergie: Auf dem Dach der Einrichtung wurde eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 159,82 kWp in Betrieb genommen. Sie besteht aus 262 Solarmodulen und drei Wechselrichtern mit einer Gesamtleistung von 120 kW.

Die Anlage wurde von der Gesellschaft für Interkommunale Entwicklungsvereinigung des Kreises Sathmar im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts SMART ENERGY angeschafft. Ziel der Investition ist es, die Energiekosten des rund um die Uhr betriebenen Krankenhauses zu senken, die Abhängigkeit von konventionellen Energiequellen zu verringern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die eingesparten Mittel sollen dem medizinischen Betrieb zugutekommen.

Weitere Maßnahmen sind ebenfalls vorgesehen: Im Fachambulatorium „Policlinica Veche“ in Sathmar sollen sämtliche Beleuchtungskörper durch energieeffizientere Varianten ersetzt werden.

Das Projekt umfasst auch Investitionen in Ungarn und der Ukraine. In der ukrainischen Stadt Ungvar/Uschhorod ist eine Photovoltaikanlage für das wissenschaftliche Lyzeum des Regionalrats Transkarpatiens geplant. In der ungarischen Stadt Újfehértó wurden bereits Solaranlagen an drei medizinischen Einrichtungen installiert.

Neben den technischen Investitionen setzt SMART ENERGY auf Erfahrungsaustausch und Bewusstseinsbildung. Im Oktober 2025 besuchten 14 Vertreter öffentlicher Einrichtungen aus Ungvar und Újfehértó den Kreis Sathmar, um Projekte zur erneuerbaren Energie und Energieeffizienz kennenzulernen. Zudem nahmen 400 Schüler aus dem Kreis Sathmar und Újfehértó an theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten zum Thema erneuerbare Energien teil. Das grenzüberschreitende Projekt wird von der Gesellschaft für Interkommunale Entwicklung Kreis Sathmar als federführendem Partner gemeinsam mit der Regionalen Entwicklungsagentur Transkarpatien und der Stadt Újfehértó umgesetzt. Das Gesamtbudget beträgt 625.471,86 Euro, davon stammen 562.924,67 Euro aus EU-Mitteln des Programms Interreg VI-A NEXT Ungarn–Slowakei–Rumänien–Ukraine. Die Umsetzung läuft vom 15. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2026.