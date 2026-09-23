Pilgergottesdienst in Michelsberg

Von: Aurelia Brecht

Michelsberg – Zur Wiedereinweihung der Burgkirche in Michelsberg/Cisnădioara lädt die dortige Kirchengemeinde zu einem regionalen Pilgergottesdienst ein. Am Sonntag, den 27. September, wird damit die Fertigstellung der Dacharbeiten an der Kirche gefeiert.



Die Michelsberger St. Michaelskirche war ursprünglich eine Wallfahrtskirche, die weit über die Region hinaus bedeutsam war. Der Pilgergottesdienst nimmt diese alte Tradition auf: Gemeindemitglieder und Interessierte aus dem ganzen Bezirk sind eingeladen, nach Michelsberg zu pilgern. Vor dem Aufbruch werden sie in ihren Heimatgemeinden von ihrem Ortspfarrer oder ihrer Ortspfarrerin gesegnet. Wer nicht die gesamte Strecke zu Fuß zurücklegen möchte, kann mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und nur das letzte Stück gehen.



Um 11.30 Uhr werden die Pilgerinnen und Pilger am Fuße der Burg begrüßt. Um 12 Uhr findet die Andacht zur Wiedereinweihung der Burgkirche statt. Um 12.45 Uhr folgt die Eröffnung einer neuen Ausstellung zur Geschichte Michelsbergs und zur Dachsanierung der Kirche. Ab 13.30 Uhr wird auf dem Burgplateau gepicknickt.



Mitte August hatte der rumänische Verband der Restauratoren historischer Denkmäler (Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, kurz UNRMI) ein Projekt zur Rettung der Bergkirche in Michelsberg initiiert. Das Projekt mit dem Titel „Ein Dach für den Heiligen Michael“ – angelehnt an den Namenspatron – wurde in Kooperation mit der Evangelischen Gemeinde A.B. Michelsberg umgesetzt. Das Hauptziel der Maßnahme war es, der unmittelbaren Gefahr von Wassereintritt entgegenzuwirken und die ursprüngliche historische Substanz des Gebäudes zu bewahren.

