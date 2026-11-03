PNL-Chef verwarnt Regierung: Werden Fehltritte abstrafen

Temeswar (ADZ) – PNL-Chef Ilie Bolojan hat das PSD-Minderheitskabinett unter Premierminister Luca Niculescu (parteilos) verwarnt, dass die Stimmen der Liberalen bei dessen Bestätigung im Parlament keineswegs als Zeichen des Vertrauens verstanden werden sollten, sondern vielmehr auf die politischen Umstände bzw. schwere Regierungskrise zurückzuführen seien, die es beizulegen gegolten habe. Sollte sich die neue Minderheitsregierung Ausrutscher in puncto Haushaltsgleichgewicht und/oder vereinbartem Defizitziel leisten, werde die PNL aus der Opposition heraus alles unternehmen, um diese zügig abzustrafen, stellte Bolojan auf einer in Temeswar stattgefundenen Pressekonferenz klar.



Der Ex-Regierungschef betonte des Weiteren, dass die Ausgaben des Staates weiter unter strikter Kontrolle gehalten werden müssen – ansonsten riskiere das Land nämlich, das Defizitziel zu verfehlen und gravierend zu entgleisen. Er hoffe, dass die neue Regierung auch 2027 auf eine strenge Haushaltsdisziplin achten werde, obwohl sie zugegebenerweise mit zahlreichen Strukturproblemen zu kämpfen habe – so etwa die Prozesse der Richter und Staatsanwälte für höhere Löhne, fügte Bolojan hinzu.