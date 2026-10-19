PNL muss 2,8 Mio. Euro an den Staat zurückzahlen

Bukarest (ADZ) – Die Nationalliberale Partei (PNL) muss über 14 Millionen Lei aus der Präsidentschaftswahlkampagne von Nicolae Ciucă im Jahr 2024 an den Staat zurückzahlen. Der Oberste Gerichtshof wies am Donnerstag, dem 15. Oktober, die Berufung der Partei gegen die entsprechende Entscheidung der Ständigen Wahlbehörde (AEP) endgültig ab. Im Dezember 2024 hatte die AEP der PNL mehr als 17,6 Millionen Lei für den Wahlkampf erstattet. Eine spätere Prüfung ergab jedoch, dass Ausgaben in Höhe von mehr als 14 Millionen Lei – umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro – bereits aus staatlichen Zuschüssen an die Partei überwiesen worden waren. Eine erneute Erstattung war deshalb nicht zulässig. Die PNL hatte gegen die Entscheidung der Wahlbehörde geklagt, scheiterte damit aber in allen Instanzen.



PNL-Chef Ilie Bolojan kündigte an, dass die Partei ihre Schulden in der kommenden Zeit begleichen werde. Es sei eine Frage der Normalität, bei der es schlicht darum gehe, wieder glaubwürdig zu sein“, erklärte er bei B1TV. Er habe die Partei Ende 2024 am Schluss eines Wahljahres übernommen, in dem viel Geld ausgegeben wurde. Daher habe die PNL Schulden angehäuft, die sie nun schrittweise zurückzuzahlen gedenke, so Bolojan sinngemäß.