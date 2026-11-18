Bukarest (ADZ) – Liberale und Reformpartei USR haben einen Misstrauensantrag gegen den „geltungsbedürftigen“ Gesundheitsminister Alexandru Rogobete (PSD) angekündigt, da sich dieser ausschließlich „um sein eigenes Image“ statt um die zahllosen gravierenden Probleme des Gesundheitssystems kümmere. Beide Oppositionsparteien warfen Rogobete vor, sich tagelang auf die krebskranke Journalistin Liliana Ruse eingeschossen zu haben, nachdem die Digi24-Talkmasterin in einem Facebook-Posting beanstandet hatte, dass das auch bei der Behandlung von Chemotherapie-Nebenwirkungen eingesetzte Arzneimittel Lyrica (Wirkstoff Pregabalin) in Bukarester Apotheken unauffindbar sei – ein trauriger Fakt, den Rogotobe prompt dementierte. Nachdem sogar Apotheker-Verbände den Ressortminister wissen ließen, dass Lyrika zurzeit in bloß acht Landeskreisen bezogen werden könne, nicht jedoch auch in Bukarest, entschuldigte sich Rogobete letztlich bei der Journalistin, die er bis dahin zur Lügnerin gestempelt hatte.



PNL und USR bezeichneten Rogobetes Verhalten als „schändlich“: Statt sich zu bemühen, die Lyrica-Versorgungslücke eiligst zu stopfen, habe der Gesundheitsminister es für angebracht gehalten, auf einer Social-Media-Plattform mit einer Krebspatientin zu schimpfen – ein derart zynischer Ressortchef habe nichts an der Spitze des Gesundheitsministeriums verloren, betonten die beiden Oppositionsparteien in einer Aussendung. Ex-Gesundheitsminister Vlad Voiculescu (USR) fügte hinzu, dass Rogobetes Verhalten stark an die „Colectiv“-Brandkatastrophe von 2015 erinnere, als der damalige Ressortminister Nicolae Banicioiu (PSD) seinerseits versichert hatte, dass das rumänische Gesundheitssystem „bestens“ ausgestattet sei, um Schwerstbrandverletzte zu behandeln.