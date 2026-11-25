Von: Dan Cărămidariu

Temeswar – Die geplante Annäherung zwischen der USR und der PNL im Temeswarer Stadtrat gerät ins Stocken. Der Temescher PNL-Kreisverbandsvorsitzende Marilen Pirtea hat am Montag gefordert, die für Dienstag vorgesehene Entscheidung über die vorübergehende Übertragung von Vizebürgermeisteraufgaben an einen liberalen Ratsherrn zu vertagen. Zunächst müssten sich beide Parteien auf gemeinsame Vorhaben und Investitionen verständigen.

Der entsprechende Beschlussentwurf war in der vergangenen Woche auf die Tagesordnung des Stadtrats gesetzt worden. Er sieht vor, dass ein Ratsmitglied vorübergehend die Aufgaben von Ruben Lațcău übernimmt, der seit Anfang Oktober als Vizebürgermeister die Amtsgeschäfte des ausgeschiedenen Bürgermeisters Dominic Fritz führt. Die Übertragung der Aufgaben an einen liberalen Stadtrat galt als möglicher erster Schritt zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen USR und PNL. Noch vor wenigen Tagen hatten Vertreter beider Parteien entsprechende Gespräche bestätigt. Lațcău erklärte, er erwarte einen Personalvorschlag der Liberalen. Auch der Vorsitzende der Temeswarer PNL-Organisation, Ionuț Gaiță, hatte angekündigt, seine Partei werde intern über einen Kandidaten entscheiden. Nun fordert die Kreisführung der Liberalen, die Personalfrage vorerst zurückzustellen.

Pirtea sprach sich stattdessen für die Bildung eines „Modernisierungsbündnisses für Temesch und Temeswar“ aus, an dem neben PNL und USR auch „Fora Dreptei” und die PMP beteiligt sein sollen. Die Zusammenarbeit könne sowohl im Temeswarer Stadtrat und im Temescher Kreisrat als auch auf parlamentarischer Ebene erfolgen. Voraussetzung sei allerdings eine gemeinsame politische Agenda. Die Parteien müssten zunächst festlegen, welche Investitionen Vorrang hätten, welche öffentlichen Dienstleistungen verbessert werden sollten und welche Projekte sie gemeinsam unterstützen wollten. Erst danach könne über die Verteilung politischer und administrativer Verantwortung gesprochen werden, erklärte Pirtea. Deshalb verlangte er die Rücknahme des Beschlussentwurfs Nr. 718/2026 von der Tagesordnung der Stadtratssitzung am 24. November. Er stelle damit nicht die Bedeutung der Verwaltungsaufgaben infrage, sondern lediglich die Reihenfolge der Entscheidungen. Ein politisches Bündnis müsse auf gemeinsamen Vorhaben beruhen und dürfe nicht mit Verhandlungen über Ämter beginnen.