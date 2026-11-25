Bukarest (ADZ) – Die Veröffentlichung eines eigenen Berichts der rechtspopulistischen AUR zur Annullierung der Präsidentschaftswahl 2024 hat unterschiedliche Reaktionen in der Politik ausgelöst. Die Präsidialverwaltung veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme zu dem am Vortag vorgestellten Dokument. Der Bericht enthalte keine neuen Argumente für die juristische Debatte, heißt es darin. Die Beweise, auf die sich das Verfassungsgericht (CCR) bei seiner Entscheidung zur Annullierung gestützt habe, seien zum damaligen Zeitpunkt zwar noch nicht vollständig überprüft gewesen. Spätere Untersuchungen hätten jedoch bestätigt, dass die Hinweise, auf die sich das Gericht stützte, zutrafen.



PSD-Chef Sorin Grindeanu verwarf den Bericht als parteipolitisches Papier, forderte zugleich Präsident Nicușor Dan auf, den angekündigten eigenen Bericht vorzulegen.



Auch USR-Chef Dominic Fritz kritisierte die ausstehende Aufklärung. Die Rumänen warteten noch immer auf klare und verbindliche Erklärungen zu den Vorgängen, sagte er. Das Schweigen von Nicușor Dan schaffe einen Nährboden für die Verschwörungstheorien von George Simion. Bei der Annullierung seien die Stimmen aller Rumänen für ungültig erklärt worden, nicht nur die eines einzelnen Kandidaten, betonte Fritz. Ludovic Orban, Ex-Premier und Chef der liberalen Kleinpartei Macht der Rechten, bezeichnete den AUR-Bericht als politisches Marketing.



Das Schweigen des Staatschefs zu diesem Thema spiele der russischen Propaganda in die Hände, sagte Orban dem Sender Digi24.



Die AUR hatte im Bericht ihre Bewertung der damaligen Ereignisse dargestellt und die Existenz einer russischen Einmischung sowie den Vorwurf einer intransparenten Finanzierung der Wahlkampagne von Călin Georgescu zurückgewiesen.