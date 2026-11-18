Von: Valentin Brendler

Bukarest – Die neueste Konzert-Performance der österreichischen Truppe „Fox on Ice“ tourt ab heute durch Rumänien. Los geht es am Abend in Bukarest. Dort wird das Stück „POLYXENA“ präsentiert, in dem es „um die unzähligen Frauen, die durch Kriege zum Schweigen gebracht wurden – von Troja bis in die Gegenwart“, geht, so das österreichische Kulturforum.

Das Stück vereint dabei Theater, Literatur, Film und alternativen Rock. „Die Inszenierung schafft eine ständige Wechselwirkung zwischen Bühne und Leinwand, Stimme und Körper, Mythos und Musik – eine performative Begegnung an der Schnittstelle der Künste mit einer antiken, aber beunruhigend aktuellen Geschichte“, so die Ankündigung. Die Künstlerin, Regisseurin und Konzeptautorin Anna Luca Poloni (der Künstlername von Anna Luca Krassnigg) interpretiert dabei gemeinsam mit dem Komponisten und bildenden Künstler Christian Mair wichtige Texte von Homer, Euripides, Ovid und vielen anderen bedeutenden Autoren der klassischen Literatur für das Publikum des 21. Jahrhunderts neu.

Die Tour startet wie gesagt heute in Bukarest. Los geht es um 19.30 Uhr im Studio-Saal des Odeon-Theaters. Weiter geht es in Sankt Georgen/Sfântu Gheorghe am Freitag, 20. November, um 19 Uhr im Theater „Andrei Mureșanu“. Anschließend reist die Truppe nach Neumarkt/Târgu Mureș. Der Auftritt steht am Mittwoch, 25. November, um 18.30 Uhr im 3g HUB (Mittelalterliche Festung, Metzgerbastion, Avram-Iancu-Straße 2), im Rahmen des Internationalen Festivals „Studio – Treffen der Theaterschulen“ an. Abschließend geht es nach Temeswar/Timișoara, wo „Fox on Ice“ am Samstag, 28. November, um 19 Uhr im Studio „UTU Strugari“ des Nationaltheaters Temeswar auftritt.

Tickets gibt es an verschiedenen Stellen. Auf der Seite des österreichischen Kulturforums gibt es eine Auflistung www.bmeia.gv.at/kf-bukarest/aktuelles/veranstaltungen/detail/polyxena-die-stimmen-der-frauen-von-troja-in-einer-konzertvorstellung.