Präsident Dan besucht Tschechische Republik

Bukarest/Prag (ADZ) – Am Tag der Abstimmung über das Kabinett und Programm der Regierung von Siegfried Mureșan unternimmt Präsident Nicușor Dan einen Besuch in Tschechien. Dan wurde am Mittwochvormittag vom tschechischen Staatschef Petr Pavel auf dem Prager Schloss empfangen. Geplant sind im weiteren Verlauf des Tages auch Gespräche mit den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern sowie mit Premierminister Andrej Babis. Vorgesehen ist auch ein Treffen mit Vertretern der in Tschechien ansässigen Rumänen. Wie die Präsidialverwaltung in Cotroceni im Vorfeld des Besuchs mitteilte, fällt der Schwerpunkt der bilateralen Diskussionen auf die Sicherheit Europas vor den russischen Bedrohungen vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Moskaus gegen die Ukraine. Die tschechische Politik ist hinsichtlich des Umgangs mit Russlands Krieg gespalten. Während Präsident Pavel vorbehaltslos hinter der Ukraine steht, lehnen Teile der Regierungskoalition mehr Hilfen für Kiew ab. Weiter diskutieren die Delegationen über die bilateralen Beziehungen, speziell im Wirtschaftsbereich und in der Rüstungsindustrie, sowie über die aktuellen Themen auf der Agenda der Europäischen Union.