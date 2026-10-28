Präsident findet scharfe Worte zu Sabotageakt

Bukarest (ADZ) – Präsident Nicușor Dan hat nach den Enthüllungen des Inlandsgeheimdienstes SRI zu den Hintergründen des Brandes beim Rüstungsunternehmen Carfil in Kronstadt im September die Beteiligung Russlands aufs Schärfste verurteilt. Seit Jahren setze Russland ein breites Spektrum an Mitteln ein, um die europäischen Demokratien zu schwächen. In den vergangenen Wochen habe Russland zudem die Eskalation gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer auf eine neue Stufe gehoben. Es müsse klar sein, dass es sich nicht um isolierte, voneinander unabhängige Vorfälle handele, sondern um eine gezielte und koordinierte Kampagne, um die Gesellschaft zu spalten und die europäischen Staaten davon abzubringen, sich für ihre eigene Sicherheit und die gemeinsame Verteidigung einzusetzen, so der Staatschef.

Russlands Botschafter Wladimir Lipaew wies nach seiner Einberufung beim rumänischen Außenministerium alle Anschuldigungen ab. Rumänien habe ohne Grund Russland vorgeworfen, hinter dem Carfil-Vorfall zu stehen. Dazu seien jedoch keine Beweise vorgelegt worden, teilte die russische Botschaft mit. Laut Lipaew habe Russland „nie Sabotageakte geplant, koordiniert und durchgeführt.“