Bukarest (ADZ) – Die De-facto-Mehrheit bestehend aus PSD und der rechtspopulistischen AUR funktioniert im Parlament wie geschmiert. Noch ist das Präsidialamt zwar bemüht, sie als „konjunkturelle Absprachen“ abzutun, doch scheint es nichtsdestotrotz deswegen allmählich in Sorge zu geraten. So hob Präsidialberater Eugen Tomac im Gespräch mit dem Nachrichtensender Digi24 hervor, dass es aus Sicht des Präsidialamtes wünschenswert wäre, „keine Mehrheiten zu haben, die uns gegenüber unseren internationalen Partnern in Bedrängnis bringen“. Des Weiteren wäre es vorzuziehen, dass die AUR als eine Partei, die dem Land wiederholt geschadet habe, „möglichst keine Chancen erhält, Beschlüsse des Staates zu beeinflussen“, so Tomacs Wink mit dem Zaunpfahl an die PSD.



Auf den letztes Wochenende in Kambodscha gestiegenen Frankophonie-Gipfel angesprochen, an dem auch Staatspräsident Nicușor Dan teilgenommen hatte und auf dem Rumäniens früherer Regierungschef Dacian Cioloș in dem letztlich vertagten Rennen um das Amt des Generalsekretärs der Internationalen Organisation für Frankophonie (OIF) angetreten war, betonte Tomac ausdrücklich, dass weder Cioloș noch die rumänischen Behörden sich etwas vorzuwerfen hätten. Cioloș‘ Kandidatur und der zu seiner Unterstützung angereiste Staatspräsident hatten hierzulande nämlich für eine Flut an kritischen Reaktionen gesorgt: So hatte Altpräsident Traian Băsescu seinem Amtsnachfolger vorgeworfen, sich in Kambodscha herumzutreiben, während „im Schwarzen Meer vor der rumänischen Küste Krieg herrscht“ – ein Auslandsbesuch in derartigen Zeiten sei geradezu „unmoralisch“, so Băsescu. AUR-Fraktionschef Petrișor Peiu fragte sich derweil belustigt, weshalb Cioloș sich neuerdings „derart abstruse Zielsetzungen“ stecke.