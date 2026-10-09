„PreHistoria“-Festival am Wochenende in Temeswar und Paratz

Von: Andreea Oance

Temeswar – Vom 9. bis 11. Oktober veranstaltet das Nationalmuseum des Banats das Festival für experimentelle Archäologie „PreHistoria“ in Temeswar/Timișoara und Paratz/Parța. Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit wissenschaftlichen Vorträgen, interaktiven Workshops zur Urgeschichte, archäologischer Gastronomie sowie musikalischen und pyrotechnischen Darbietungen. Das Festival wird vom Nationalmuseum des Banats mit Unterstützung des Temescher Kreisrates und des Bürgermeisteramtes der Gemeinde Paratz organisiert.



Der Streifzug durch das Leben der Menschen vor Jahrtausenden beginnt am Freitag, dem 9. Oktober, mit einem wissenschaftlichen Symposium in der Theresien-Bastei. Das Symposium, das der Urgeschichte und den archäologischen Forschungen in Paratz gewidmet ist, findet ab 12 Uhr im Dachgeschoss B2 statt.



Das Programm umfasst Vorträge über die Funde und die Menschen, die zur Erforschung des neolithischen Dorfes von Paratz beigetragen haben. Zudem wird über die Beziehung zwischen Himmel und Erde, die spirituellen Praktiken prähistorischer Gemeinschaften, prähistorische Tätowierungen sowie die Techniken zur Herstellung von Pfeilen in der Äneolithikum-Zeit gesprochen. Zu den geladenen Experten gehören unter anderem Dr. Dan Leopold Ciobotaru, Dr. Marc Frîncu, Dr. Cristian Oprean, Dr. Roxana Elena Stăncescu, Dr. Marius Barbu und Dr. Mihaela-Maria Barbu.



Das Programm geht am Wochenende weiter. Interaktive Workshops und spektakuläre Abendshows sind dabei angesagt. Das Publikum kann entdecken, wie die Menschen vor Jahrtausenden lebten, arbeiteten, kochten und sich ausdrückten. Am Samstag, den 10. Oktober, beginnt das Programm um 11 Uhr. Am Samstagabend erwartet die Besucher ein spektakuläres Kulturprogramm. Ab 19 Uhr gibt die Musikgruppe „Peregrinii“ das Konzert „Echos aus der Vergangenheit“, eine Performance mit rekonstruierten archaischen Instrumenten. Der Abend endet mit „DAS FEUER“, einer pyrotechnischen Theatershow des Deep6 Projects. Diese Aufführung erzählt die Geschichte von dem Moment, als es den Menschen gelang, das Feuer zu zähmen – eine der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte. Zudem gehört ein von Sergiu Galiș moderierter „Archäo-Podcast mit Dr. Dan Leopold Ciobotaru“ zum Tagesprogramm.



Am Sonntag haben die Besucher zwischen 11 und 15 Uhr erneut die Gelegenheit, eine Reihe interaktiver Workshops zu besuchen. Wiederum werden prähistorische Techniken, mesolithische und neolithische kulinarische Erlebnisse, handgemachte Keramik und archaisches Weben praktisch veranschaulicht.



Die Teilnehmer können zudem mehr über die Jamnaja-Kultur, die frühe und die späte Bronzezeit im Karpatenbecken erfahren. Das Sonntagsprogramm bietet des Weiteren Vorträge über die Beziehung zwischen Mensch und Pilz in der Urgeschichte, musikalische Experimente mit archaischen Instrumenten, eine Präsentation über prähistorische Tätowierungen sowie eine neue Folge des Archäo-Podcasts zur prähistorischen Archäologie.

Mehr über die Veranstaltung ist von der Website des Nationalmuseums des Banats (mnab.ro) abrufbar.

