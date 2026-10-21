Preisgekröntes Kino kommt nach Großwardein

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Das renommierte Filmfestival „Les Films de Cannes“ gastiert erstmals in Großwardein/Oradea. Vom 29. Oktober bis zum 1. November erwartet das Publikum ein Programm mit preisgekrönten Filmen, einer Begegnung mit Schauspielerin Anamaria Marinca und einem Konzert mit bekannter Filmmusik.



Den Auftakt bildet am Donnerstag, dem 29. Oktober, um 19 Uhr im Museumskomplex Țării des Kreischgebietes die Vorführung von Cristian Mungius Film „4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage“, der 2007 mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde. Hauptdarstellerin Anamaria Marinca ist persönlich anwesend und stellt sich anschließend den Fragen des Publikums. Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.



Am Freitag, dem 30. Oktober, um 13 Uhr folgt im Amphitheater des Museums ein vokal-symphonisches Konzert mit Filmmusik, dargeboten vom Chor und Orchester der Universität Großwardein. Auch hier ist der Eintritt frei.



Vom 30. Oktober bis zum 1. November zeigt das Cinema Palace weitere ausgezeichnete Filme sowie Produktionen, die in diesem Jahr im offiziellen Wettbewerb von Cannes Premiere feierten. Dazu zählt „La Bola Negra“ von Javier Calvo und Javier Ambrossi, das den Preis für die beste Regie ex aequo erhielt. Die Vorführung ist für Freitag, den 30. Oktober, um 20.20 Uhr angesetzt.



Organisiert wird das Festival vom Museumskomplex des Kreischgebietes mit Unterstützung des Kreisrats Bihor und der Stadtverwaltung Großwardein sowie in Zusammenarbeit mit mehreren Kultur- und Filmpartnern.