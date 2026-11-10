Premier fordert Sparpläne von Ministerien und Behörden

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Luca Niculescu (parteilos) hat nach eigenen Angaben alle Ministerien und Behörden aufgefordert, ihm bis Ende laufender Woche ihre Pläne über mögliche Sparmaßnahmen und Kostenreduzierungen vorzulegen. Es sei wesentlich, dass die Ausgaben des Staates künftig „besonnener“ ausfallen – man dürfe nicht bloß von „anderen“ bzw. von Bürgern und Privatunternehmen verlangen, das klaffende Haushaltsloch zu stopfen, sondern müsse auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen, betonte Niculescu. Dementsprechend habe er alle Ministerien ersucht, Sparpläne zu erarbeiten, die die Funktionsfähigkeit der Ressorts indes nicht beeinträchtigen dürften. Aus seiner Sicht bringe es nichts, allen Ministerien und Behörden die gleiche Sparformel vorzugeben – vielmehr baue er diesbezüglich auf die Minister und Behördenchefs, da sie immerhin am besten wissen sollten, wo genau in ihrem Ressort der Sparstift angesetzt werden könnte, so der Premierminister.



Niculescu stellte des Weiteren klar, Erwartungen auch an die Steuerbehörde ANAF zu knüpfen und deswegen zurzeit eng mit dem Finanzressort zusammenzuarbeiten, um eine Reihe einschlägiger Auflagen aufzustellen.