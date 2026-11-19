Bukarest (ADZ) – Der stellvertretende Regierungschef Marian Neacșu (PSD) soll künftig die Haushaltsauswirkungen von Gesetzesvorhaben aus 15 Ministerien prüfen und abzeichnen. Zudem koordiniert er die Arbeit von zehn Ministerien, den Bereich des für die voruniversitäre Bildung zuständigen Staatssekretärs sowie den gesamten Arbeitsapparat der Regierung. Der nun mit viel weniger Zuständigkeiten ausgestattete Premierminister Luca Niculescu sagte am Donnerstag, er habe Neacșu diese Aufgaben übertragen, weil dieser „zu den fähigsten, gewissenhaftesten und bestvorbereiteten Leuten in der rumänischen Verwaltung“ gehöre. „Wir müssen bei allen Ausgaben, die wir genehmigen, besonders genau hinsehen“, sagte Niculescu.



Regierungssprecher Dan Cărbunaru erklärte anschließend, Neacșu habe so weitreichende Zuständigkeiten erhalten, weil er der einzige Vizepremier der aktuellen Regierung sei. Die Vorgängerregierung hatte noch fünf stellvertretende Premierminister.



Die Entscheidung stieß sowohl bei der USR als auch bei der PNL auf Kritik. Vertreter beider Parteien werfen dem Regierungschef vor, die Entscheidungsgewalt in den Händen des sozialdemokratischen Vizepremiers zu konzentrieren. In einer Stellungnahme auf Facebook kritisierte die frühere Umweltministerin Diana Buzoianu von der USR, dass die neue Zuständigkeitsordnung einer faktischen Ausschaltung des Regierungschefs aus dem Entscheidungsprozess gleichkomme. Niculescu habe „abgedankt“, kommentierte sie. Auch der liberale Europaabgeordnete Siegfried Mureșan bemängelte, dass Niculescu einen Teil seiner Macht abgebe. Er werde zum Premierminister mit dem geringsten Einfluss auf die eigene Regierung seit der Revolution. Es sei nun offenkundig, dass die PSD die gesamte Regierung kontrolliere, schrieb Mureșan auf Facebook.