Premierminister trifft BNR-Chef und Arbeitgeberverbände

Bukarest (ADZ) – Ministerpräsident Luca Niculescu hat sich am Montag mit dem Zentralbankchef Mugur Isărescu über die wirtschaftliche Entwicklung, die Auslandsfinanzierung und die Lage des Bankensektors ausgetauscht. Niculescu erläuterte die Prioritäten der Regierung: Haushaltsdisziplin, ein effizienter Einsatz öffentlicher Mittel, die Wiederbelebung der Wirtschaft und die Heranziehung von Investitionen. „Wir haben über die wichtigsten makroökonomischen Entwicklungen, die Dynamik der Auslandsfinanzierung, die Lage des Bankensektors sowie die Entwicklungsperspektiven der Wirtschaft gesprochen“, teilte der Regierungschef auf Facebook mit. Niculescu betonte, dass der Dialog zwischen Regierung und Zentralbank wichtig sei, um die wirtschaftliche Stabilität zu wahren und langfristiges Wachstum zu fördern. „Eine kohärente Wirtschaftspolitik und der kontinuierliche Dialog zwischen Regierung und Zentralbank sind entscheidend, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu unterstützen und die makroökonomische Stabilität zu gewährleisten“, erklärte der Ministerpräsident.



Am Montag traf sich Niculescu auch mit Vertretern der Wirtschaft. Das wichtigste Ziel der Regierung sei es, Geld ins Land zu holen – für den Staatshaushalt und die Wirtschaft – und nicht diejenigen stärker zu belasten, die bereits die Lasten tragen. Es gehe darum, den Motor der Wirtschaft wieder anzuwerfen und „diejenigen zu unterstützen, die Arbeitsplätze schaffen, anstatt sie mit Steuern und Bürokratie zu ersticken“, sagte Niculescu. Investoren bräuchten eine Regierung, die als berechenbarer Partner strategische Branchen unterstützt, Innovation fördert und rumänisches Kapital schützt. Der Staat müsse zudem Verschwendung reduzieren, um seine Verlässlichkeit zu beweisen. Die Haushaltskonsolidierung könne nicht auf Dauer durch Steuererhöhungen erreicht werden, so der Premierminister.