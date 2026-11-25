Bukarest (ADZ) – Die rumänische Regierung plant, eine nationale Wettbewerbsstrategie für die Zeit bis 2035 auszuarbeiten. Sie soll auf breiter politischer und gesellschaftlicher Unterstützung beruhen, damit auch künftige Regierungen die vereinbarten Ziele weiterverfolgen. Niculescu schlägt vor, die Wettbewerbsziele in den Partnerschaftsplan mit der EU für den Zeitraum 2028 bis 2034 aufzunehmen und einen entsprechenden Pakt zwischen Parteien, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zu schließen.



Der Regierungschef sprach am Dienstag bei der Vorstellung eines Berichts über die Wettbewerbsfähigkeit Rumäniens für den Zeitraum 2027 bis 2035. Verfasst wurde das Papier vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta. Rumänien müsse zu einem neuen Entwicklungsmodell übergehen, da das bisherige Modell an seine Grenzen gestoßen sei. In den vergangenen 25 Jahren habe das Land beim Pro-Kopf-BIP von 26 auf 78 Prozent des EU-Durchschnitts aufgeholt. Unter den Staaten, die seit 2004 der EU beigetreten sind, habe Rumänien den Rückstand am schnellsten verringert. Der bisherige Wachstumskurs habe jedoch ausgedient. Bei der Komplexität seiner Exporte liege Rumänien auf Platz 29 von 130 Volkswirtschaften, bei der Wettbewerbsfähigkeit dagegen nur auf Platz 61 von 70 und damit auf dem vorletzten Platz innerhalb der EU. Das Land könne zwar anspruchsvolle Produkte herstellen, tue sich aber schwer mit einfachen Aufgaben, sagte Niculescu.



Bei den erheblichen Schwächen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit verwies Niculescu insbesondere auf das geringe Risikokapital für Unternehmen, den Gegensatz zwischen leistungsfähigem Internet und einer rückständigen digitalen Verwaltung sowie die hohen Kosten staatlicher Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise. Auch die politische Instabilität erschwere eine langfristig verlässliche Politik.