Protest der Populisten vor Parlamentsgebäude

Der von der AUR organisierte, ungenehmigte Protest zur Freilassung des in einem Betrugsverfahren in Untersuchungshaft sitzenden Rechtsextremisten Călin Georgescu ist am Samstag in Bukarest ohne größere Zwischenfälle verlaufen: lediglich zwei Personen wurden wegen Randalierens und violentem Verhalten von den Ordnungskräften aus der Menge aufgegriffen und entfernt. | Foto: Silviu Matei / Agerpres Foto

Bukarest (ADZ) – Einige Tausend Menschen aus mehreren Landesteilen haben am Samstag in der Hauptstadt vor allem für die Freilassung des rechtsextremistischen Politikers und früheren Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu demonstriert. Die nationalistische Partei AUR, die nicht offen als Ausrichter auftrat, kritisierte die Bukarester Stadtverwaltung für die Weigerung, die Kundgebung zu genehmigen. Die Verwaltung hatte dies dadurch begründet, dass ein anderes Ereignis den Einsatz von Ordnungskräften erforderte – am Samstag fand auch ein Fußballländerspiel gegen Polen statt. Beirren ließen sich die Demonstranten, die neben der Freilassung von Georgescu auch die Wiederholung des zweiten Durchgangs der annullierten Präsidentschaftswahlen von Ende 2024 fordern, allerdings davon nicht. Im zeitweilig strömenden Regen protestierten sie laut AUR für „den Schutz der Demokratie, der Meinungsfreiheit und der verfassungsmäßigen Rechte”.



Anschließend zogen viele Demonstranten vor das Gebäude der Zentralen Arreststelle der Polizei, wo Călin Georgescu in einem Betrugsverfahren in Untersuchungshaft sitzt. Er soll mit Komplizen einen Geschäftsmann um über eine Million Euro geprellt haben.