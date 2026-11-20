Bukarest (ADZ) – Rumänien müsse aus Sicht des PSD-Vorsitzenden Sorin Grindeanu seine Finanzierungsquellen breiter aufstellen und die wirtschaftlichen Beziehungen zum Nahen Osten, zu den Golfstaaten und nach Asien ausbauen. Auf einer Veranstaltung des Aspen Institute sagte er, die Welt befinde sich in einer Phase rascher Veränderungen: Gestörte Lieferketten, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, Handelskonflikte und Wettbewerb um Schlüsseltechnologien. Rumänien dürfe sich nicht allein auf seine EU-Mitgliedschaft und seine geografische Lage verlassen, um international an Bedeutung zu gewinnen, sagte Grindeanu.



Mit dem für 2027 geplanten Produktionsstart im Gasfeld Neptun Deep werde Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU mit geschätzten Vorkommen von rund 100 Milliarden Kubikmeter. Ziel müsse es sein, russisches Gas in Europa endgültig durch rumänisches zu ersetzen. Dafür brauche das Land auch wettbewerbsfähige Energiepreise sowie Investitionen in erneuerbare Energien, Speicher und Netze. Zudem müsse der Vertikale Gaskorridor ein strategisches Vorhaben und nicht länger Gegenstand innenpolitischer Streitigkeiten sein. Grindeanu sieht auch Chancen, Rumänien zu einem regionalen Industriestandort auszubauen.