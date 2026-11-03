PSD-Präfekt eingesetzt

Von: Werner Kremm

Reschitza – Vergangene Woche ist durch Beschluss der PSD-dominierten Regierung als neuer Präfekt des Landeskreises Karasch-Severin wieder Ioan Dragomir (PSD) eingesetzt worden, der am gestrigen Montag vereidigt wurde. Er ersetzt den zurückgetretenen Cristian Gâfu (PNL), der die Konsequenzen des Gangs in die Opposition seitens seiner Partei gezogen hatte. Dragomir, ein altgedienter PSD-Kämpe, der bis vor fünf Jahren hohe Ämter in der Finanzverwaltung innehatte, war nach vier Jahren als Präfekt im April dieses Jahres, als die PSD dem Bruch der Regierungskoalition mit PNL, USR und Ungarnverband UDMR plante, zurückgetreten und hatte seinem Stellvertreter, dem jetzt zurückgetretenen Präfekten Gâfu, den Stuhl freigemacht, wofür sich jetzt Gâfu mit der gleichen Geste „revanchierte“. Neuer Unterpräfekt soll, laut Reschitzaer Gerüchteküche, der Chef der PSD-Stadtorganisation Reschitza (und wahrscheinlicher künftiger PSD-Kandidat für den Bürgermeisterstuhl in Reschitza), der Lehrer Ionuț Gârtoi werden. Allerdings ist Gârtoi unlängst, am 6. August, zum Stellvertreter des Generalschulinspektors von Karasch-Severin hochgehoben worden, was die Ernennung auf den politisch höher eingestuften (und auch besser bezahlten) Posten unter Fragezeichen stellt. Die Niculescu-Regierung hat vergangene Woche erst 15 neue Unterpräfekten ernannt, woraus zu schließen ist, dass eine weitere Ernennungswelle ansteht.