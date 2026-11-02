PSD-Regierung ernannte 29 neue Präfekten

Bukarest (ADZ) – Die PSD-Minderheitsregierung unter Premier Luca Niculescu hat 52 Präfekten und Unterpräfekten entlassen und 49 Amtsnachfolger, darunter 29 Präfekten, ernannt. Neue Präfekten erhielten die Kreise Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistritz-Nassod, Botoșani, Brăila, Buzău, Karasch-Severin, Klausenburg, Konstanza, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramuresch, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Hermannstadt, Suceava, Teleorman, Temesch, Tulcea, Vaslui und Vrancea. Überraschenderweise behielt die Regierung die vier UMDR-Präfekten (Covasna, Harghita, Mureș und Sathmar) im Amt, obwohl ihre Partei den Gang in die Opposition antrat.