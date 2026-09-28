PSD und AUR dementieren Bezug zu Guilfoyle-Affäre

Bukarest (ADZ) – Spitzenpolitiker der Sozialdemokraten und Rechtspopulisten verneinen eine Absprache mit der amerikanischen Diplomatin Kimberly Guilfoyle zur Absetzung der Regierung unter dem Liberalen Ilie Bolojan. PSD-Chef Grindeanu spricht von einem Manipulationsversuch um eine Verschwörungstheorie im Stil der These über eine flache Erde. Bolojan haben „weder die Amerikaner noch die Russen oder die Illuminati (…) gestürzt, sondern über 88% der Rumänen“, weil er schlecht regiert habe.



Auch der AUR-Parteivorsitzende George Simion leugnete jede Mitwirkung der US-Politik am Misstrauensantrag, der das Ende der Regierung Bolojan einläutete. Er denke, „mit der US-Botschafterin gut befreundet zu sein“, doch keine solchen Diskussionen geführt zu haben und gehe davon aus, dass die Aussage Guilfoyles beim Essen in Athen „erfunden oder aus dem Kontext gerissen“ worden sei. Als rumänischer Politiker akzeptierte er keine Einmischung von außen, auch von strategischen US-Partnern nicht, so Simion.



Der USR-Abgeordnete Alexandru Dimitriu erstattete inzwischen Anzeige gegen Grindeanu, Simion und Ex-Energieminister Bogdan Ivan wegen mutmaßlichen Landesverrats.