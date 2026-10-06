PSD und AUR zeigen Niculescu kalte Schulter

Bukarest (ADZ) – Die Sozialdemokraten haben sich von dem Regierungsauftrag des Präsidenten an den Staatssekretär Luca Niculescu vom Außenministerium wenig begeistert gezeigt. Dan ignoriere erneut die Arithmetik im Parlament und die Partei, die die Wahlen gewonnen hat, schrieb PSD-Chef Sorin Grindeanu auf Facebook. Die PSD werde einer Konstruktion, die ein neues politisches Abenteuer verheißt, „keinen Blankoscheck“ ausstellen. Der designierte Premierminister müsse nun öffentlich erklären, welche wesentlichen Maßnahmen er für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und den Schutz der Kaufkraft bei gleichzeitiger Einhaltung der Defizitziele zu treffen gedenke. Sollte Niculescu an der Austeritätspolitik des Vorgängers festhalten, „würden nur Neuwahlen das Land auf den richtigen Weg bringen“, so Grindeanu, laut dem die zuständigen Gremien der Partei über eine Entscheidung zur Unterstützung der Regierung beraten werden.



Bei der AUR fiel die Reaktion deutlich ablehnender aus. Luca Niculescu sei für den AUR-Chef „auch nur eine Marionette“. „Null Stimmen von der AUR“ versprach George Simion auf Facebook, bevor er zu seinem neuesten Mantra ansetzte: „Freiheit für Călin Georgescu”.