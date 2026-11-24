Bukarest (ADZ) – Im Kontext der Diskussionen um die Verwaltungsreform und die Zusammenlegung kleinerer Kommunen, die vor allem den Ungarnverband, aber auch andere Minderheitenvertretungen besorgt, versichert PSD-Chef Sorin Grindeanu: „Wir vereinen Rathäuser, wir lösen keine Orte auf. Die Identität der Kommunen bleibt.“ Die öffentlichen Dienstleistungen würden besser zugänglich. Projekte würden weitergehen. Auch müssten keine Ausweise geändert werden. Grindeanu erklärte zudem, eine Senkung der 20-Prozent-Schwelle für die Rechte lokaler Minderheiten zu befürworten und versprach, die derzeit noch nicht feststehenden Kriterien der Verwaltungsreform werde die Interessen der Minderheiten berücksichtigen. Derzeit erhält eine Minderheit, die auf kommunaler Ebene laut letzter Volkszählung mindestens 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht, sprachliche und administrative Sonderrechte, etwa Behördenkommunikation und Ratssitzungen in der Muttersprache oder zweisprachige Ortsschilder.