Bukarest (ADZ) – Beschäftigte mit Bruttolöhnen bis 6000 Lei sollen nach Plänen der Sozialdemokraten offenbar weniger Steuern zahlen. Laut Medienberichten könnte das eine Kompromisslösung darstellen, um Arbeitnehmer zu entlasten, ohne dass Unternehmen stärker zur Kasse gebeten werden. Denn im Moment verlangen die Gewerkschaften eine deutliche Anhebung des landesweit geltenden Mindestlohns, während Arbeitgeberverbände einwenden, dass Firmen die höheren Lohnkosten nicht verkraften können.



Im Gespräch sei laut Digi 24 ein Steuermodell, das auf einem stufenweisen Ansatz basiert. So sollen auf den gegenwärtigen Bruttomindestlohn überhaupt keine Steuern mehr bezahlt werden. Wer diesen Lohn bekommt, würde netto 182 Lei mehr verdienen. Die Entlastung liege demnach zwischen maximal 182 und mindestens 37 Lei (bei brutto 5825 Lei). Wer auf der höchsten Stufe dieses Konzepts 6000 Lei und mehr verdient, soll wie bisher 10 % Lohnsteuer bezahlen.



Premierminister Luca Niculescu sagte jedoch auf einer Veranstaltung des Mittelstandes, dass die Regierung weiterhin an der Einheitssteuer festhalten wolle. Zudem stellte er die Abschaffung der Mindestumsatzsteuer in Aussicht.