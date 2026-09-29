Bukarest (ADZ) – PSD-Parteichef Sorin Grindeanu hat im Kontext der Affäre Guilfoyle die Regierung unter Ilie Bolojan dafür kritisiert, die am meisten antiamerikanisch eingestellte seit der Wende gewesen zu sein. Grindeanu habe eigenen Angaben nach zu keinem Zeitpunkt über Gasverträge diskutiert, da dies nicht seine Aufgabe sei.



Dafür hätte der entlassene Ministerpräsident Ilie Bolojan zuständig sein sollen, was er – so Grindeanu – versäumte, obwohl er dafür hätte sorgen müssen, dass Rumänien genügend Gas hat. Rumänien brauche jedoch dringend eine Regierung, die die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wieder auf einen normalen Kurs bringt, sagte der Chef der Sozialdemokraten.



Den Skandal um die Absetzung Bolojans mithilfe der USA sei eine Inszenierung, bei der einige „Witzfiguren versuchen, Ilie Bolojan einen Heiligenschein zu verpassen, während sie gleichzeitig die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten kaputtmachen“, bemängelte Grindeanu. Der geschäftsführende Premierminister Ilie Bolojan hatte sich in letzter Zeit kritisch zu Energieprojekten in Partnerschaft mit den USA geäußert, vor allem jedoch zum geplanten Kraftwerk mit modularen Reaktoren im Süden des Landes.