Puchianu liest in Temeswar

Von: Astrid Weisz

Temeswar – Die Schriftstellerin Carmen Elisabeth Puchianu stellt am Dienstag, dem 6. Oktober, ihren Prosaband „Albumbilder. Geschichten“ in Temeswar vor. Die Lesung beginnt um 18 Uhr an der West-Universität, Raum 248. Nach Lesungen in Kronstadt und Graz präsentiert die Autorin damit ihr Anfang 2026 im Berliner Paramon-Verlag erschienenes Buch nun auch dem Temeswarer Publikum.



Der Band umfasst zehn Erzählungen über Altern und Sterben, Weiblichkeit und Körperlichkeit. Puchianu verarbeitet dabei in ihrer ironisch-pointierten Schreibweise sowohl eigene Erfahrungen als auch Beobachtungen aus ihrem Umfeld. Die Erzählungen folgen nicht immer einer linearen Chronologie, sondern den Gedanken und Assoziationen ihrer Pro-tagonistinnen. So entstehen Bilder einer kleinen siebenbürgischen Lebenswelt ebenso wie einer größeren, kosmopolitischen Gegenwart.



Die Lesung findet auf Einladung der Österreich-Bibliothek Temeswar in Zusammenarbeit mit der Temeswarer Germanistik statt. Sie ist zugleich Teil der Veranstaltungen zum 70-jährigen Bestehen der Germanistik an der West-Universität.

