Von: Werner Kremm

Kassym-Schomart Tokajew, der im September 2022 für eine einmalige Amtszeit von sieben Jahren gewählte Präsident Kasachstans, schlug im Juli d.J. im Rahmen einer Zusammenkunft der Russischen Föderation mit ihren zentralasiatischen Verbündeten Wladimir „Wissarjonowitsch“ Putin vor, den Krieg gegen die Ukraine „einzufrieren“. Noch am selben Tag wies der Kreml den Vorschlag Tokajews zurück. Ende September, beim Berlin-Besuch, wiederholte Tokajew diesen Vorschlag. Er hatte Friedrich Merz an seiner Seite.



Kasachstan, das seinen außenwirtschaftlich bedeutenden Erdölexport hauptsächlich über den russischen Schwarzmeerhafen und russischen Marinestützpunkt Noworossijsk abwickelt, leidet, indirekt („kollateral“), stark unter dem zunehmenden Bombardierungsdruck der ukrainischen Luft- und Seedrohnen, die auf Noworossijsk zielen.



Tokajew wurde so etwas wie ein Sprachrohr der anderen zentralasiatischen „Alliierten“ Russlands (die durch die Organisation des Kollektiven Sicherheitsvertrags und die Kooperations-Organisation von Shanghai an Moskau gebunden sind). Und sie wurden alle schon im Vorfrühling 2022 nervös und hielten sich mit negativen Kommentaren kaum zurück, als Russland, ohne eine vorherige Absprache mit ihnen, die Ukraine von damals überfiel. Seither üben sie eine Art Neutralität. Diese äußert sich etwa dadurch, dass sie bis heute die russischen Annexionen im Donbass und von Lugansk nicht anerkannt haben, aber auch nicht die Annexion der Krim von 2014. Dass sie einem Tokajew zunicken.



Die Unzufriedenheit ob dem zaristischen Hochmut und der imperialen Arroganz, die Moskau den zentralasiatischen Staaten gegenüber zeigt, äußerte auch Emomalij Scharifowitsch Rahmonow, seit 1994 unter dem Namen Emomalij Rahmon autokratischer Präsident Tadschikistans. Auf dem Summit „Zentralasien – Russland“ in Astana im Oktober 2022 änderte er plötzlich seinen Lesefluss vom Blatt, schwenkte um auf frei gesprochene Sätze, die in der Aussage gipfelten, die er den Russen zuschleuderte: „Ihr zollt uns keinen Respekt, wir haben das Recht und den Anspruch auf Respekt in dieser Allianz!“ Das ging dann etwa fünf Minuten so weiter. Fakt ist, dass die weltweiten Sanktionen gegen Russland und seine Alliierten gerade letztere am stärksten treffen. Während sie Russland bisher nicht entscheidend getroffen haben. Die Meinung vieler Bebachter scheint richtig: Russland wird den Ukrainekrieg nur beenden (müssen), wenn seine Wirtschaft zum Kollabieren gebracht wird. Weitere zwei Jahre lang, mit dem Russland-Freund, dem rabiaten und instabilen Europa- und Ukrainefeind Trump, wird das kaum passieren.



Zwischendurch sinkt der Einfluss Russlands in den zentralasiatischen Staaten, die sich – sofern muslimisch – in Richtung Türkei, aber auch nach Europa, China, Indien und Pakistan umorientieren („multivektoriale Außenpolitik“), einerseits um ihre Roh- und Brennstoffvorkommen zu versilbern, andererseits um ihre Arbeitsmigranten – in zentralasiatischen Ländern eine wichtige Nebeneinnahmequelle der Staaten – unterzubringen. Derweil sind sämtliche Einflusshebel des Kremls in den zentralasiatischen Staaten noch vorhandenen – aber mit immer schwächerer Effektivität.



Das sieht etwa so aus, dass aus Tadschikistan und Kirgisien nur noch etwa 66 Prozent der Arbeitsmigranten nach Russland ziehen – statt früher 80 Prozent. Außerdem muss Kasachstan weiterhin rund 80 Prozent seiner Erdölexporte über Russland abwickeln, weil das die eingefahrenen Wege sind und neue schwer zu eröffnen wären. Andrerseits ist alles so geeicht, dass auch die Waren-Versorgungswege der zentralasiatischen Staaten hauptsächlich über Russland laufen. Doch auch Moskau muss sich zunehmend aus Richtung Zentralasien versorgen. Am besten abgenabelt ist bereits Aserbaidschan. Dort hat Moskau alle Druckhebel an die Türkei abtreten müssen.

