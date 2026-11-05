Randbemerkungen: 17 wollen weiter so

Von: Werner Kremm

Es ist auffallend, dass gerade in zwei der höchstverschuldeten Länder EU-Europas, in Italien (die öffentlichen Schulden Italiens liegen bei 136 Prozent des Bruttoinlandsprodukts/BIP) und in Frankreich (115 Prozent des BIP) die skandalösesten, weil gewalttätigsten und räuberischsten Demos der vergangenen Wochen stattgefunden haben. Von Albanien, dem dritten Land mit hart in die Konfrontation mit den „Ordnungskräften“ gehenden Demonstranten, kann man in diesem Kontext absehen: erstens ist es kein EU-Land, zweitens stehen ihm wahrscheinlich noch entscheidende sozio-politische Umbrüche ŕ la 1989 bevor.



Gerade in dieser Phase, wo sich in der EU zwei Lager gebildet haben, die um die Ausrichtung des Haushalts 2028-2034 mit immer härteren Bandagen ringen, das Lager der Netto-Geber (die nordischen Länder, Deutschland, Österreich und die Niederlande) und das irreführend sich „Lager der Kohäsion“ Nennende der 17 „Nehmer“-Länder, sind die Diskussionen über Fehler und Unterlassungen vergangener Jahrzehnte (halbherzig) aufgenommen worden. Man beginnt zuzugeben, a) dass man auf die Wohlfeilkeit und Bequemlichkeit des Kaufs der billigen Konsumprodukte aus China hereingefallen ist (das Handelsdefizit Europas gegenüber China ist riesig: Europa transferiert TÄGLICH eine Milliarde Euro für gelieferte Waren nach China), b) dass man ob des bequemen Lebens unterm militärischen Schutzschirm von Nato und den USA die eigenen Verteidigungskräfte ausbildungs- und ausrüstungsmäßig, vielleicht auch menschlich und fachlich vernachlässigt hat (man muss nicht mit dem dauernden außenpolitischen Knüppelschwingen und Zähnefletschen des US-Präsidenten einverstanden sein, um ihm auch mal Recht zu geben, dass er die Europäer in Sachen Rüstung mit Watschn aufgeweckt hat!) und c) man muss sich auch die Frage stellen, ob die Investition der bei Rüstung eingesparten Gelder in Sozialhilfen in allen Fällen wirklich gerechtfertigt war, wenn man die heutigen Folgen des Vorgehens sieht und die Profiteure des Systems unter die Lupe nimmt. Denn es gibt zweifellos eine Schicht Profiteure der schlecht unter Kontrolle gehaltenen Sozialhilfesysteme – während andererseits Senioren- und Gesundheitsbetreuung infolge der Überalterung der Bevölkerung immer unterfinanzierter – und für das Individuum immer teurer - ist. Fakt ist, das ganz EU-Europa, gegenüber der höchst-akzeptierbaren Überschuldungsrate (60 Prozent) 2026 bereits 81,5 Prozent erreicht. Sparen ist angesagt. Aber nur neun der 26 EU-Mitglieder wollen das. 17 wollen „weiter so!“



Unter diesen 17 drückt sich auch Rumänien rum. Der PSD-nahe Präsident Dan (Preis: sein Absetzungsverfahren wird blockiert) unterstützt außenpolitisch genau die Richtung, die von der PSD innenpolitisch mittels des von ihr manipulierten Regierungschefs Luca Niculescu und ihren zehn Ministern, die sie ins Minderheitskabinett (mit stiller Duldung der Rechtsextremen von AuR) geschmuggelt hat. Ziel: das Leben auf Borg weiterführen, dass ihre Premierminister (etwa Ion Marcel Ciolacu, aber auch der Ex-PNL-Chef Ciucă, der peinlichste Fehlgriff von Johannis‘ Gnaden) in den jüngst vergangenen Jahren gefördert haben: hohe Löhne für den Riesenapparat der Beamtenschaft und Rentenerhöhungen am Fließband, sowie hunderte Staatsunternehmen als Rentierbasis für „Verdiente“ und „Verdientinnen“, ohne dass die Substanz dafür vorhanden ist – während zeitgleich allseits als dringend und nötig erkannte Reformen der öffentlichen Institutionen und Systeme auf die lange Bank geschoben werden. Zudem laufend Geldanleihen zu Höchstzinsen, um die Tagesausgaben dieses „Systems“ zu finanzieren.



Dass niemand gern mal schlechter leben möchte, um zu sparen, um sein Land finanziell und wirtschaftlich zu sanieren, leuchtet ein.



Dass aber durchs Blockieren seitens der 17 Schlimmes noch schlimmer werden kann – wer sieht´s ein?

