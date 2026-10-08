Randbemerkungen: Donald und die Grönland-Saga

Von: Werner Kremm

Es gab Zeiten, da haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika wie eine international expandierende Firma verhalten: sie haben munter Territorien zugekauft, die sie dann zu Bundesstaaten oder US-Territorien umformten. Bekannt ist der Kauf von Alaska vom Russischen Zarenreich, 1867 (um 7,2 Millionen US-Dollar – was heute etwa 163 Millionen Dollar entspräche). Mindestens genauso wie die Russen noch heute bereuen auch die Franzosen den Verkauf von Louisiana, wohl auch die Spanier und die Mexikaner die Verkäufe von New Mexico, Kalifornien oder Texas. Der Kauf von Kuba von den Spaniern scheiterte aber vorerst, nach zweimaligen Anläufen (1849, 1854, Angebote von 100 und 130 Mio. Dollar wurden abgelehnt). Puerto Rico in der Karibik allerdings geriet in enge US-Abhängigkeit. Ebenso eine Menge Karibik-Inseln. Dänisch-Westindien kauften die USA 1917. Zahlreiche Inseln und Atolle im Pazifik („Amerikanisch-Ozeanien“) haben unterschiedlichen, mehr oder weniger von den USA abhängenden Status erhalten. Hawaii wurde Bundesstaat.



Jetzt haben sich die US-Amerikaner mit Donald dem Großen einen MAGA-Guru zugelegt, der nach Territorien giert wie die USA im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf Grönland verspürte er zuerst Gelüste. Mit Venezuela stillte er etwas seinen imperialistischen Hunger (dort zeichnet sich aber auch schon, wie bei nahezu allem, was er anpackt, – abgesehen von der faktischen Inbesitznahme der riesigen Erdölreserven zugunsten von US-Konzernen – ein politisches Scheitern ab). Fakt ist, dass der großmanns-, geltungs- und ruhmsüchtige US-Präsident den alten US-imperialistischen Traum lebt, zum Ende seines Mandats die USA größer zu hinterlassen, als er sie übernommen hat. Er braucht ständig etwas, womit er sich lauthals brüsten kann – erlogen oder nicht!



Auffallend, dass sein Brüsten mit dem „Erfolg“ der „Inbesitznahme“ von Territorien Grönlands am 22. September, während der UNO-Generalversammlung, verhalten ausfiel. Das hängt wohl damit zusammen, dass der Vertrag zwischen Dänemark, Grönland und den USA ausschließlich amerikanische Militärpräsenz auf der arktischen Rieseninsel betrifft. Dass der gegenwärtige Status Grönlands unangetastet bleibt – gemeinsame Jurisdiktion mit Dänemark über die gesamte Insel. Mit dem Vorbehalt (implizite durch die Unterschrift des Premiers Grönlands bekräftigt), dass, falls Grönland jemals seine Unabhängigkeit erklären sollte, die Vertragsbestimmungen gültig bleiben. Das ist eine entscheidende Änderung im Vertrag, der sich ansonsten faktisch nicht wesentlich vom Erstvertrag aus der Zeit des Kalten Kriegs unterscheidet, als die USA einen Militärstützpunkt auf Grönland hatten, den sie zwischendurch vergammeln ließen. Auf die Midterms und Trumps schlechte Umfragewerte hat der Vertrag kaum Einfluss.



Zwei Befürchtungen hegten die vertragschmiedenden Diplomaten: Die Wetterwendigkeit Big Donalds (Beispiel Vertrag mit Saudi-Arabien, den er am nächsten Tag in wesentlichen Punkten bereits ändern wollte); andrerseits seine immanente Unvorhersehbarkeit – wann ist, von seinen Launen her, der günstigste Augenblick, ihm den Vertrag zur Unterschrift vorzulegen? Auch, weil er damit nicht den großen Rummel entfachen konnte, den er so liebt und der ihm Gelegenheit bietet, sich als Größten, Gescheitesten, als Riesen der Vorsehung darzustellen.



Tatsächlich war dieser Vertrag nicht jenes sensationelle Ereignis und Ergebnis, das die Unbesiegbarkeit der USA, die Immensität der MAGA-Idee und die Einzigartigkeit und Grandezza dieses US-Präsidenten nachwies. Trotzdem war es ein „Sieg“ der Weltmacht USA über die „Hundeschlitten“, auf die Big Donald Grönland reduzierte.



Die von Big Donald verneinte Klimaänderung bringt Änderungen mit sich, die Grönland vielleicht wieder zum Grünen Land der Wikinger machen... Dann steht der Run auf die Bodenschätze an!

