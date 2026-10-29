Randbemerkungen: Ex-Anstandsengel als Präsident

Von: Werner Kremm

Mit straffällig gewordenen, auch verurteilten, dann auf undurchsichtige – dubiose – Weise wieder reingewaschenen Ministern, jetzt Innenminister, mit solchen, die als Plagiatoren überführt wurden, aber Kraft ihrer Position im Staat die Affäre unter den Teppich kehrten, mit einem Präsidenten, der seine Wählermasse (6.168.842 Urnengänger, 53,6 Prozent aller Stimmabgeber) hinterlistig-schmierig und kaltblütig verraten hat und offensichtlich noch keine blasse Ahnung hat, was strategische Führung eines Staates heißt – bisher hat er das jedenfalls noch nicht nachgewiesen – und zudem unter der Fuchtel der verlogensten und primitivsten Partei steht, die Rumänien seit der Wende geriert hat – das Schmierentheater von Bukarest strotzt von Negativem, Verachtenswertem, Peinlichem.



Im Nachhinein ist es ziemlich einfach, die „Strategie“ zu durchschauen, mit der Präsident Dan und die PSD in trautem Einvernehmen auf den jetzigen IST-Zustand einer PSD-dominierten Regierung mit einem „diplomatischen“ Hampelmann als Regierungschef zugesteuert sind – ein Zustand, der, bei rationeller Überlegung, bereits vor den Sommer-„Ferien“ der Parlamentarier vorauszusehen (aber schon damals vom Gefühl her und vom Standpunkt des engagierten Bürgers nicht akzeptabel) war. Im Nachhinein ist völlig klar, wieso der radikal umgeschwenkte (vielleicht war er schon immer so, hat aber erst jetzt sein wahres Gesicht enthüllt?) Präsident fünf Monate hinausgezögert hat, was er schon längst (bereits vor dem Mai-Putsch) mit der PSD ausgemacht hatte, nämlich die Erpressung der PNL und ihres Anführers Bolojan: stimmt ihr nicht für diese Regierung, gibt´s eine landesweite finanzielle Pleite (vor allem das Gesundheitswesen stand auf der Kippe), Chaos und Unruhen, weil ihr keinen Nachtragshaushalt machen dürft und weil ihr als Übergangsregierung auch den Haushalt 2027 nicht ausarbeiten könnt. Schuld trifft also nur euch!



In fünf Monaten ist die Schuldfrage wegen Bruch der Regierungskoalition gedreht worden: die PSD steht mit blütenweißer Weste da. Aufgrund Erpressung, gepaart mit Erniedrigung jener Partei, die Dan mit zum Präsidenten machte. Die Wähler dessen, der mit dem Slogan „Für ein anständiges Rumänien!“ angetreten war, waren definitiv übers Ohr gehauen. Der Anstandsengel verbarg seine (immer wieder einmal sichtbar gewesenen) Hörner nicht mehr.



Derjenige, der im Wahlkampf 2025 so entschieden, bissig und beharrlich gegen die PSD – selbstverständlich auch, aber nebenbei, gegen die National-Souveränisten von AuR – angetreten war, zeigte sein wahres Gesicht, das eines simplen Verräters am Wahlvolk. Der für eine grundlegende Reform des Justizwesen eintrat, für die zivile Kontrolle der Sicherheits- und Spionagedienste usw. War der jetzt nachgewiesene manifeste Verrat seine einzige Strategie?



Oder orientiert er sich „strategisch“ am Vorbild von überm Ozean, der alles und jeden verrät, wenn es um sein ureigenstes Interesse geht – Geld für sich und seinen Clan und persönliche Macht?! Dafür spielt Trump auch gern den Hofnarren des eigenen Hofs, verrät alles und jeden (jüngst die Ukraine und ganz Europa für ein paar Schiffsladungen Diesel, die ihm Mörderzar Wladimir „Wissarionowitsch“ Putin in seiner immensen Großzügigkeit zukommen lässt – haben Sie übrigens bemerkt, dass unser Präsident sogar den Gang von Putin zu imitieren scheint? – annulliert salopp und mit denselben Federstrichen, mit denen er sie unterschrieb, seine eigenen Sanktionsgesetze gegen Russland – Allmacht ist eben Allmacht! – lässt die geheimen Kommunikationskanäle USA-Ukraine blockieren, um an „seinen“ Diesel ungestört zu gelangen, lügt kaltschnäuzig (dem Gottgleichen ist Glauben zu schenken und basta!) und kümmert sich einen feuchten Dreck um die zivilen Opfer in Kiew, Charkiw, Odessa ...



Denkt heute „unser“ Dan, auf seinem balkanischen Niveau, auch so?

