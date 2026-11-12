Randbemerkungen: Nachbeben des PSD-Athen-Besuchs

Von: Werner Kremm

Als 2025 in Athen ein „Memorandum“ unterzeichnet wurde, vermittelt durch zwei griechische Firmen (Atlantic SEE LNG Trade – AKTOR und DEPA – und Nova Power&Gas) unter Mitwirkung von Transgaz, das den Aufbau einer „vertikalen Versorgungspipeline“ zur LNG-Versorgung 2030-50 osteuropäischer Länder mit „amerikanischem“ Flüssiggas, wusste man nichts von den Pfötchen der US-MAGA-Botschafterin Kimberley Guilfoyle und der rumänischen „Mittelsmänner“ aus IHK, PSD-Grindeanu und vom Verfassungsgericht (!?). Ein Jahr später waren die Akteure auf Fotos und Filmchen zu sehen. Nichts übers riesige Korruptions- und Raubpotenzial des Deals (wer unterscheidet schon zwischen US- und russischem Flüssiggas aus der Pipeline, wenn die Gasmoleküle identisch sind? – weiß man doch ob der guten Handelsbeziehungen der Seefahrernation der Griechen mit Russland und dem Preisunterschied zwischen den Hauptoffertanten ...). Gut, dass Romgaz, trotz (PSD-) Druck, nicht angebissen hat!

Madam Guilfoyle ist vom Schwiegervater in spe Trump gefeuert worden. Seither hört man noch interessantere „Ideen“ aus Richtung Weißes Haus: ein US-„Mittelmann“ habe die Absicht gehabt (? – wieweit sie gediehen war, ist bisher nicht bekannt), russisches Flüssiggas billigst zu kaufen und als US-LNG weiterzuverkaufen (weitergedacht: da bereits durch US-Kauf die EU-Sanktionen umgangen sind: die Griechen mischen „auf dem Transportweg“ „US“-getauftes russisches LNG mit von ihnen auf geheimen Wegen beschafftem weiterem russischen Gas und verkaufen es, nochmals überteuert, als „US-LNG“ ...).

Trumps Rettungsversuch der Midterms mittels Russland-Diesel geht auch in diese Richtung. Heute vermeidet´s der Unweise vom Weißen Haus gar nicht mehr, seine offene Sympathie für den Mörderzaren Putin zu zeigen und die Ukraine und Europa in die Spucknapfecke zu verweisen. Dazu passt die US-Hintertür für russische Gaslieferungen nach Europa... Obwohl alle EU-Regelungen explizit jedes „Hintertürchen“ international verbieten und sanktionieren.



Die PSD-Clique, die offensichtlich 2025 probiert hatte, „ein bisserl was“ vom Mega-Deal in eigene Taschen zu „wirtschaften“, spielt jetzt Regierung. Keine strafrechtliche Untersuchung der offensichtlich ein hohes Strafpotenzial beinhaltenden Aktion von 2025-26 ist angedacht, die kurzen rechtfertigenden Erklärungen der Beteiligten, die natürlich alle unschuldig sind, wurden von der rumänischen parteiengelenkten und -hörigen Justiz anstandslos geschluckt.



Aber europaweit belauert man sich: sollte jemand mit Dumping-Angeboten auf dem Gas-Markt auftauchen, dürfte er nicht ungeschoren bleiben, weil die Quelle von Billiggas, ob verflüssigt oder nicht, nur eine sein kann. Die US-Demokraten drohen bereits, das Gesetz Ending Importation of Russian Oil Act von 2022 gegen jeden anzuwenden, der russisches Diesel vom Trump-Putin-Deal an Land schafft oder weiterzuverkaufen beabsichtigt. Dasselbe Gesetz gilt für Gas und Kohle ... Rückschluss: ein US-Bürger, der russisches LNG zum Weiterverkauf importiert (z.B. um das europäische Embargo zu unterlaufen), wird international doppelt straffällig, in den USA und in Europa. Ebenso wird der europäische „Partner“ an beiden Ufern des Atlantiks straffällig. Allerdings muss der „US-Act“ endlich zur Anwendung kommen, nicht, wie bisher, im Trump-Chaos verschummelt werden.



Robert Garcia von den Demokraten, der ab dem 3. Januar 2027 als Chef des House Oversight Committee zu einem der mächtigsten US-Politiker wird, kündigte bereits an, mehrere Richtungen vorrangig zu verfolgen. Er nannte als erstes die Korruption im Umfeld Donald Trumps und die versteckten „Deals“ mit den Russen, die der Milliardär Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Kushner als Trumps „Sondergesandte“ eingefädelt haben – beide ohne irgendeine offizielle Funktion, über die der US-Kongress abgestimmt habe...