Von: Dan Cărămidariu

Temeswar – Der Streit zwischen der Temescher Präfektur und dem Kreisrat um die Nutzung von Räumen im Verwaltungspalais steht offenbar vor einer Beilegung. Nach Angaben des neuen Präfekten Adrian Pau (PSD) soll noch bis Ende November ein Vertrag über die unentgeltliche Nutzung der bisherigen Diensträume abgeschlossen werden. Damit würde das bislang vertraglich nicht geregelte Nutzungsverhältnis zwischen beiden Institutionen erstmals schriftlich festgelegt.

Die Auseinandersetzung hatte sich im Oktober unter Paus Vorgänger Paul Finta (USR) zugespitzt. Dieser warf der Kreisverwaltung unter Alfred Simonis (PSD) vor, der Präfektur die weitere Nutzung ihrer Räumlichkeiten nicht verbindlich zusichern zu wollen. Nachdem Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung gescheitert waren, erhob die Präfektur Klage gegen den Kreisrat. Sie wollte damit eine rechtliche Absicherung ihres seit Jahrzehnten genutzten Dienstsitzes erreichen.

Mit dem Wechsel an der Spitze der Präfektur Anfang November änderte sich die Situation. Pau, zuvor Verwaltungsmanager des Kreises unter Simonis, kündigte nun einen unentgeltlichen Leihvertrag an. Gegenüber Radio Temeswar erklärte er, dass die Präfektur bisher weder Mieterin gewesen sei noch über eine entsprechende Nutzungsvereinbarung verfügt habe. Vielmehr sei ihre Anwesenheit im Gebäude bislang lediglich geduldet worden. Mit dem geplanten Vertrag werde dieser Zustand erstmals geregelt. Ob die bereits anhängige Klage zurückgenommen werden soll, ist bislang nicht bekannt.

Unterdessen beschäftigt die Präfektur ein weiteres Raumproblem. Die Behörde verfügt nach Angaben Paus nicht mehr über ausreichende Flächen zur Aufbewahrung ihrer Akten. Insbesondere die Beschlüsse der Stadt- und Gemeinderäte aus dem gesamten Kreis Temesch werden weiterhin in Papierform übermittelt und müssen archiviert werden. Die Bestände wachsen deshalb laufend.

Pau will sich nach Abschluss der Vereinbarung mit dem Kreisrat an das Temeswarer Bürgermeisteramt wenden und um Unterstützung bei der Suche nach zusätzlichen Archivräumen bitten. Die Präfektur könne die Angelegenheit aufgrund ihrer begrenzten finanziellen und administrativen Handlungsmöglichkeiten kaum allein lösen. Anders als sein Vorgänger wolle er einen möglichen Konflikt mit der Stadtverwaltung allerdings nicht gerichtlich austragen, betonte Pau. Es komme für ihn nicht infrage, andere Behörden auf die Überlassung von Räumen zu verklagen.