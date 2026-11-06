Rebell Tișe will PNL-Chef Bolojan bei Parteitag herausfordern

Klausenburg (ADZ) – Der Klausenburger Kreisratsvorsitzende Alin Tișe, der sich schon seit Monaten als Anführer des liberalen „Putschisten“-Flügels inszeniert, will bei dem künftigen Parteitag der PNL als Herausforderer Ilie Bolojans im Rennen um das Amt des Parteivorsitzenden antreten. Er sei seit mehr als 25 Jahren Parteimitglied und beabsichtige, auf dem kommenden, noch nicht angesetzten, Konvent das Amt des Parteichefs für sich zu beanspruchen, teilte Tișe in einem Facebook-Posting mit. Aus seiner Sicht habe die PNL nämlich „den falschen Weg eingeschlagen“ – was er anstrebe, sei eine „geeinte, starke und gottesfürchtige Partei“, schrieb der liberale Rebell. Auf dem 2025 gestiegenen Parteitag der PNL war Tișe erfolglos im Rennen um das Amt eines ersten stellvertretenden Parteivorsitzenden angetreten.



Liberalenvize Siegfried Mureșan ließ den auf „liberal-konservative Plattform“ getauften Rebellen-Flügel daraufhin wissen, dass die überwältigende Mehrheit der Parteimitglieder reformorientiert sei und geschlossen hinter PNL-Chef Bolojan stehe – jenen Kollegen, die es vorziehen würden, weiter ein „Anhängsel“ der PSD zu bleiben, stehe es frei, der PNL den Rücken zu kehren und einer anderen Partei beizutreten, sagte der Europaabgeordnete (EVP/PNL) im Gespräch mit dem Sender B1TV.



Mureșan hob hervor, dass für die PNL zurzeit Aufbau und Stärkung der eigenen Partei prioritär seien, einschließlich die Wiederherstellung ihrer Glaubwürdigkeit. Man sei sich der Fehler der letzten Jahre nur allzu wohl bewusst und wisse, dass verspieltes Vertrauen äußerst schwer zurückgewonnen werden könne. Entsprechend werde die PNL alles daran setzen, um zur Modernisierung des Landes beizutragen – wem das nicht passe, möge gehen, so Mureșan.