Rechtsextreme gegen Grindeanus „Verwaltungsreform“

Von: Werner Kremm

Reschitza – Mit einem Werbebeitrag (caon.ro erklärt, dass die Rechtsextremen von AUR Raum für Werbung bis Jahresende gekauft haben) meldet sich der Kreispräses von Karasch-Severin der Allianz für die Einheit der Rumänen (AUR), Samuel Miclău, in der Reschitzaer Kreiszeitung Jurnal de Caraș-Severin (caon.ro) zu Wort zum plötzlichen Druck, den die PSD hinsichtlich der nunmehrigen Umsetzung einer Verwaltungsreform ausübt. Diese sieht vor, Ortschaften mit weniger als 1500 Einwohnern zu größeren Verwaltungseinheiten zusammenzuschließen (oder sich freiwillig zusammenschließen zu lassen), um Verwaltungskosten einzusparen. Seine Argumente sind zum Teil deckungsgleich mit jenen des Ungarnverbands UDMR, der allerdings eine ethnische Komponente hinzufügt.

Hauptaussage des AUR-Lokalpolitikers: „Eine Reorganisierung muss im Inte-resse der Menschen, nicht nach politischen Kriterien vonstatten gehen.“ Er sei „besorgt“ über die Art und Weise, wie die Regierung die Verwaltungsreform angeht und er warne alle kleinen Ortschaften, vor allem jene aus dem ländlichen Raum, dass durch die angedachte Verwaltungsreform viele Dienstleistungen von vor Ort in die neuen Zentren, also weiter weg, versetzt werden.

Als offizielle AUR-Stellungnahme sagte er: „Wir erwarten nichts Gutes von dieser Regierung, der wir die Fähigkeit und den Willen absprechen, Gutes für dieses Land zu tun. Wir befürchten, dass vor allem die Senioren aus unseren kleinen Dörfern ohne essenzielle Dienstleistungen bleiben werden.“

Samuel Miclău wiederholte, was auch vom Sprecher der AUR-Senatoren, Petrișor Peiu, bereits mehrmals geäußert wurde: dass, unabhängig jeder Art von Reorganisierung, in den verwaisten Rathäusern gewisse Dienstleistungen „vor Ort“ verbleiben müssten, damit Bewohnern isolierter Ortschaften weite Wege für Formalitäten oder Bedürfnisse erspart werden. Dem Interesse der Bürger, nicht politischen Interessen, müsse Vorrang eingeräumt werden.

Auch sich andeutenden Absichten, dass die künftigen Zentren der Zusammenschlüsse dorthin verlegt werden, wo die initiativ gewordene Partei, die PSD, den Bürgermeister und die meisten Ratsherrn stellt, möchte die AUR einen Riegel vorschieben. „Uns besorgt, was man so im Banater Bergland zu hören bekommt: dass derjenige Bürgermeister, der den Herrn Grindeanu besser kennt oder ihm irgendwie näher steht, das Verwaltungszentrum bei sich einrichten wird. Nicht so darf eine Verwaltungsreform gemacht werden.“ Tatsache ist, dass im Banater Bergland heute noch Geschichten aus den Jahren 1965-68 zirkulieren, aus Zeiten der Verwaltungsreform unter Ceaușescu, wo es tatsächlich so gelaufen sein soll. Die Folge ist, dass damals zu Dörfern gemachte ehemalige Gemeindezentren heute kaum mehr 100-150 Einwohner haben und vernachlässigt sowie fast total entvölkert sind.

Im Banater Bergland – das erwähnt der Werbebeitrag der AUR allerdings nicht – sind auch fünf der acht Städte unter gesetzlicher „Norm“, nach der Bevölkerungszahl. Das sind Herkulesbad (laut letzter Volkszählung 3787 Einwohner), Anina-Steierdorf (5521), Ferdinandsberg/Oțelu Roșu (8497), Neumoldowa (9278) und Orawitza (9346), wobei Herkulesbad und Anina wohl zu Gemeinden herabgestuft werden müssen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Allein Bokschan erfüllt anstandlos die gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien (mindestens 10.000 Einwohner) als Stadt (Bokschan hat 12.949 Einwohner). Ebenfalls müsste Karansebesch mit seinen 21.714 Einwohnern den Status als „Munizipium“ verlieren.