Rechtsstaatlichkeit verschlechtert sich

Bukarest (ADZ) – Rumänien hat bei der Rechtsstaatlichkeit in den vergangenen drei Jahren deutlich an Boden verloren. Das geht aus dem Jahresbericht 2026 der internationalen Organisation World Justice Project (WJP) hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im diesjährigen Rechtsstaatsindex sank Rumäniens Gesamtwert um 1,1 Prozent. Unter 143 Ländern belegt das Land weltweit Rang 45. In der Region, zu der Europa und Nordamerika gehören, liegt Rumänien auf Platz 28 von 31 Ländern.



Auch weltweit hat sich die Ziviljustiz in 64 Prozent der untersuchten Länder verschlechtert, die Strafjustiz in 58 Prozent. Unzulässige Einflussnahme der Regierung erweist sich dabei in beiden Bereichen als wesentlicher Faktor.



Der Rechtsstaatsindex des World Justice Project gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Quellen für Daten zur Rechtsstaatlichkeit weltweit. Er beruht auf Befragungen von Fachleuten und der Bevölkerung und erfasst 143 Länder und Gebiete, in denen insgesamt 95 Prozent der Weltbevölkerung leben.