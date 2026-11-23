Bukarest (ADZ) – Ein interministerieller Ausschuss soll Vorschläge für die Zusammenlegung oder Neuordnung staatlicher Unternehmen und Behörden liefern. Der Ausschuss steht unter dem Vorsitz von Ministerpräsident Luca Niculescu, Vizepremier Marian Neacșu (PSD) soll jedoch die Arbeit koordinieren. Zu den sieben Aufgaben des Gremiums gehört zunächst die Prüfung, wie sich die zentrale und regionale Verwaltung verkleinern lässt. Verwaltungsdienste sollen stärker digitalisiert, gemeinsame Dienstleistungsstellen auf Kreis- oder Regionalebene eingeführt werden. Außerdem muss der Ausschuss Überschneidungen zwischen Kontroll- und Aufsichtsbehörden ermitteln und prüfen, ob sich deren Aufgaben besser koordinieren lassen. Zur Debatte steht auch die Eingliederung eigenständiger Kreisbehörden in regionale Strukturen oder zuständige Ministerien.



Ein weiterer Schwerpunkt sind Behörden und Institutionen mit doppelten Zuständigkeiten, geringer Leistungsfähigkeit oder erheblichen Funktionsproblemen. Für sie soll der Ausschuss Vorschläge zur Neuordnung, Zusammenlegung, Fusion oder Auflösung erarbeiten.



Besonders im Blick stehen staatliche Unternehmen, an denen der Staat die Mehrheit hält und wo dauerhaft Verluste anfallen. Börsennotierte Unternehmen mit staatlicher Beteiligung sind hingegen von den geplanten Zusammenlegungen ausgenommen.



Auch die Vergütung der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie der Unternehmensleitungen soll auf den Prüfstand. Dabei geht es unter anderem um eine stärkere Verknüpfung von variablen Gehaltsbestandteilen und möglichen Obergrenzen für feste Vergütungen.



Bis zum 20. Januar 2027 soll das Gremium die eingegangenen Daten erfassen und auswerten. Um das Reformpaket umzusetzen, könnte die Regierung die Vertrauensfrage im Parlament stellen.