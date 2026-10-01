Regierungsseite reagiert enttäuscht auf Votum

Bukarest (ADZ) – PNL-Chef Ilie Bolojan sieht sämtliche Voraussetzungen erfüllt, um vorgezogene Neuwahlen zu veranlassen, die einen Ausweg aus der politischen Krise darstellen könnten, nachdem auch der zweite Versuch zur Einsetzung einer Regierung an der Abstimmung im Parlament scheiterte. Der Präsident habe nun einen wichtigen Schalthebel und kann nun die Parlamentarier warnen, dass die nächste Aufstellung eines Premierministerkandidaten auch die letzte ist und im Falle eines Scheiterns Neuwahlen ausgerufen werden – viele Parlamentarier werden es sich zweimal überlegen, wenn sie abstimmen, so Bolojan. Auch USR-Chef Dominic Fritz fordert vorgezogene Wahlen. Man müsse nun die Menschen wieder zu den Urnen rufen. „Die Bürger müssen nicht mehr hilflos dem Chaos zusehen, das die PSD geschaffen hat“, schrieb Fritz im sozialen Netzwerk Facebook. Er gratulierte dem gescheiterten designierten Premierminister Siegfried Mureșan für den Mut, sich aufstellen zu lassen und fremdenfeindlichen Attacken zu widerstehen. UDMR-Chef Hunor Kelemen ermahnte jedoch, dass der Präsident vorgelegten Neuwahlen abgeneigt sei – und niemand ihn dazu zwingen könnte, das Parlament aufzulösen und sie auszurufen.