Reparaturarbeiten am Schnurgässchen beginnen

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Das Schnurgässchen/Str. Sforii, das vor einem Jahr wegen der Gefahr durch herabfallenden Putz von den Gebäuden gesperrt wurde, soll nun saniert werden. Zu diesem Zweck hat die Kronstädter Stadtverwaltung einen Vertrag im Wert von 2.110.641 Lei zzgl. MwSt. mit dem Unternehmen DNS Efect SRL aus Zărnești unterzeichnet. Gemäß dem Vertrag wird der Bauunternehmer Maßnahmen zur Sicherung der Straße durchführen, um die Gefahr eines Herabstürzens von Putzstücken, die sich von der Bausubstanz gelöst haben, zu beseitigen. Da die Arbeiten dringend sind, wurde der Auftrag im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben.



Das Schnurgässchen wurde am 18. November 2025 gesperrt. An beiden Enden der Straße wurden Warnbänder angebracht, die auf eine unmittelbare Gefahr hinweisen. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem sich aufgrund des starken Windes Teile des Putzes von einem Gebäude gelöst hatten.



Damals kündigte der Bürgermeister George Scripcaru an, dass die Straße zunächst repariert werde und die Stadtverwaltung anschließend die Anbringung von Zugangstoren, Warnschildern und Überwachungskameras in Erwägung ziehe. Damals gingen die Fachleute der Stadtverwaltung davon aus, dass die Straße bis zum Frühjahr dieses Jahres wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein würde, was jedoch nicht geschehen ist.

