Von: Werner Kremm

Reschitza – Mit einem von seiner PNL dominierten Stadtrat dürfte die Vorwegnahme der Entscheidung über den Status quo der Steuern und Gebühren durch Bürgermeister Ioan Popa, die 2027 der Stadt Reschitza zustehen, nicht falsch sein. Immerhin wurde die Meldung, die Popa vor versammelten Medien im Anschluss an die Novembertagung des Reschitzaer Stadtrats in Umlauf setzte, auch von allen so weitergegeben, vorbehaltlich natürlich, dass der Stadtrat dazu das letzte Wort haben wird, „wahrscheinlich“ auf seiner ordentlichen Dezembertagung. Popa unterstrich, dass sein Verwaltungsteam der Stadt unbedingt das Besteuerungs- und Gebührenniveau auf demselben Niveau wie 2026 halten möchte, trotz der Tatsache, dass alle Kommunalverwaltungen seitens Bukarest grünes Lich für Steuer- und Gebührenerhöhungen 2027 hätten, „zumindest zum Ausgleich der Inflationsverluste“.

Popa zum Schluss der Novembertagung des Stadtrats Reschitza: „Ich wollte unbedingt bereits vor der Stadtratstagung vom Dezember ankündigen, dass unser Team keine Steuer- und Gebührenerhöhungen für 2027 im Schilde führt. Auch wenn die Inflation in diesem Jahr um die sieben Prozent liegen dürfte. Wir haben aber bereits 2025 auf 2026 einen ziemlich starken Sprung nach oben gemacht mit diesen Besteuerungen von Wohnungen, Grundstücken, Autos usw., und das hat mich bewogen, für den Stadtrat eine Beschlussvorlage mit Status quo bei Steuern und Gebühren auszuarbeiten. Dass sich der Stadtratskollege Bogdan Gaiță von der AUR ereiferte, vor einer Woche ein Status quo bei stadtnützlichen Besteuerungen 2027 zu fordern, hat uns ein Lächeln ob soviel Populismusdrang gekostet.“

Bleibt zu hoffen, dass der Stadtratsbeschluss, den Popa voraussagt und erhofft, auch angesichts der Verfügung des Art. 491 des Finanzgesetzbuchs Bestand hat, der vorsieht, dass die Indexierung der Steuern und Gebühren einer Kommune jährlich mit dem Index der Inflation einhergehen muss und deswegen ein Muss für alle Kommunalverwaltungen ist. Optional sei bloß eine Zusatzbesteuerung, vermerkt das Finanzgesetzbuch. Vorläufig bleibt es aber dabei, dass man in Reschitza laut Stadtratsbeschluss HCL 727/2025 als natürliche Person für Wohnungen 0,15 Prozent des Versicherungswerts der Wohnung als Gebäudesteuer zu berappen hat. Für Immobilien, die anderen Zwecken als Wohnungen dienen, liegt die Besteuerung bei einem Prozent des Versicherungswerts.

Auf die Frage, wie er die Empfehlung des Kreisratspräsidenten Silviu Hurduzeu (PSD) sehe, der vor einer Woche allen Bürgermeistern des Banater Berglands empfohlen hatte, für 2027 keinerlei Steuer- und Gebührenerhöhungen durch ihre Kommunalräte beschließen zu lassen (was ebenfalls im Widerspruch steht mit dem Finanzgesetzbuch!), antwortete der Reschitzaer Bürgermeister auf eine ihm spezifische Art: „Ich war auf Urlaub, rund 8000 km von Reschitza entfernt. Bis zu mir ist diese Empfehlung des Herrn Hurduzeu nicht gelangt. Vielleicht fliegt die Brieftaube damit im Schnabel immer noch herum… Angekommen ist die Meldung allerdings bei mir bis heute nicht. Davon weiß ich also nichts.“

In Reschitza geht die Mär um, Bürgermeister Ioan Popa (ursprünglich ein erfolgreicher Unternehmer, daher auch sein Spitzname „Nelu Tăiețelu”, übersetzt etwa „Hänschen Nudelchen“, da er eine Nudelfabrik, die zweitgrößte Rumäniens – Teigwaren der Marke „Monte Banato“ – aufgebaut hat und ein gutdurchdachtes Vertriebsnetz dazu) habe auf der Insel Sansibar im Indischen Ozean (jene „8000 Kilometer”, die er anspricht) ein kleines Besitztum, wo er seine Urlaube verbringt.