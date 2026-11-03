Restaurant Panoramic erhält Zufahrtsrecht über die Zinne

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Das Restaurant Panoramic darf den Zufahrtsweg auf der Zinne/Tâmpa vorläufig wieder nutzen. Das Amtsgericht Kronstadt/Brașov gab am Freitag, dem 30. Oktober, einem entsprechenden Eilantrag der Betreiberfirmen Ana Hotels und Ana Teleferic teilweise statt. Die Stadtverwaltung, die örtliche Forstverwaltung und die Umweltbehörde müssen die Durchfahrt von Fahrzeugen ermöglichen, die für die Versorgung, Müllentsorgung und notwendige Wartungsarbeiten am Restaurant und an der Seilbahn erforderlich sind.

Die Zufahrt ist zeitlich und auf bestimmte Fahrzeuge beschränkt. Die Regelung gilt bis zur endgültigen Entscheidung im Zivilverfahren über das beantragte Wegerecht. Die Entscheidung stößt allerdings erneut auf Kritik, da die Zinne ein Naturschutzgebiet ist.