Rheinmetall übernimmt Werft in Mangalia

Bukarest (ADZ) – Laut Insolvenzverwalter CITR hat der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall die Damen-Werft in Mangalia für 138 Millionen Euro übernommen. Die rumänische Regierung begrüßte den Deal und hat den Schritt als wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung eines der bedeutendsten Industriestandorte Rumäniens bezeichnet.



„Nach einer Phase finanzieller Schwierigkeiten, die in der Insolvenz und der Entlassung von fast 1000 Beschäftigten gipfelte, sollen die geplanten Investitionen die Wiederaufnahme des Betriebs, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Ausbau der Werft ermöglichen. Langfristig soll sie zu einem der wichtigsten europäischen Zentren für den Bau von Militärschiffen werden“, teilte die Regierung mit. Die Genehmigung der Übernahme sei das Ergebnis von Verhandlungen im Rahmen des SAFE-Programms. Rumänien habe dabei die Umsetzung von Rüstungskäufen bei Rheinmetall an die Zusage von Investitionen in die rumänische Verteidigungsindustrie geknüpft. Dazu gehöre auch die Wiederbelebung der Werft Mangalia.