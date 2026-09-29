Bukarest (ADZ) - Das rumänische Gasunternehmen ROMGAZ hat am Montag in einer Mitteilung für die Bukarester Börse bekanntgegeben, dass kein Druck von Politikern ausgeübt wurde, um Flüssiggas zu kaufen. Hinsichtlich „korrekter und vollständiger“ Informierung der Öffentlichkeit und, um „jegliche Missverständnisse“ hinsichtlich des Kaufs von LNG-Gas zu vermeiden, gibt ROMGAZ in der Pressemitteilung an, dass „kein Amtsträger des rumänischen Staates“ Druck ausgeübt habe, um die Leitung des Unternehmens zum Kauf oder Verkauf von Gas, unabhängig von der Quelle, zu bewegen.



Bei ROMGAZ handele es sich um eine Gesellschaft, die am Kapitalmarkt gelistet ist, und diese ist somit den einschlägigen gesetzlichen Regelungen und Grundsätzen der Unternehmensführung unterworfen. Dass der Staat Hauptanteilseigner ist (Anm. das Energieministerium hält 70% der Anteile), ändere nichts an den Verpflichtungen, so der Konzern. Kommerzielle Entscheidungen werden auf Grundlage von wirtschaftlichen und strategischen Machbarkeitskriterien, Marktbedingungen, Risiken und Entwicklungszielen des Unternehmens getroffen.



Die ROMGAZ-Aktie ist von knapp 20 Lei Mitte August auf rund 15 Lei Endes September gesunken, am Dienstagvormittag hat sie 1,45 Prozent verloren. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen einen Gewinn von rund 1,74 Milliarden Lei (+3,37% im Vorjahresvergleich) bei rund 3,9 Mrd. Lei Umsatz verzeichnet. Der Konzern beschäftigt rund 5700 Personen.