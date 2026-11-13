Rückgang im Fremdenverkehr

Von: Werner Kremm

Reschitza – 2026 zeichnet sich als das schwächste Tourismusjahr der vergangenen vier Jahre ab. In der Zeitspanne Januar bis September 2026 wurden von den Unterbringungsmöglichkeiten – Hotels, Motels, Herbergen und private Kurzzeitvermietungen – 152.559 „Ankünfte“ registriert (unter diesem Begriff verzeichnet sie die Statistik). Im vergangenen Jahr waren es in derselben Zeitspanne 174.039, 2024 178.781 und 2023 sogar 184.366. Parallel sank auch die Zahl der Übernachtungen, meldet das Nationale Statistikinstitut.

Während im Vorjahr 508.027 Übernachtungen offiziell registriert wurden, waren es in diesem Jahr in neun Monaten nur 435.917 (und vor zwei Jahren sind 497.811 Übernachtungen registriert worden). Das Hauptgewicht an Ankünften und Übernachtungen stellt nach wie vor der Bade- und Luftkurort Herkulesbad, wohl weil dort auch die soziale Komponente – über das Rentenamt oder Gewerkschaften gebuchte subventionierte (Kur-)Aufenthalte – greift. Herkulesbad hatte im ersten Jahresdrittel 107.975 „Ankünfte“ registriert – fast 71 Prozent des gesamten Banater Berglands – und 348.680 Übernachtungen, was rund 80 Prozent aller Übernachtungen im Banater Bergland entspricht.

Von den 152.559 „Ankünften“ im Banater Bergland waren 95,7 Prozent rumänische Staatsbürger und nur 4,3 Prozent Ausländer. Trotz dieser Überzahl vermerkt das Statistikinstitut, dass die Zahl der Inlandstouristen schon das dritte Jahr in Folge im Sinken begriffen ist. Konkret die Zahlen: 2024 waren 172.337 Inlandstouristen registriert worden, 2025 noch 167.644 und in diesem Jahr dann nur noch 145.970. Demgegenüber blieb die Zahl der aus dem Ausland ins Banater Bergland Kommenden relativ konstant – um die 6500. Allerdings: pro Jahr.

Die durchschnittliche Verweildauer der Touristen im Banater Bergland lag im ersten Dreivierteljahr 2026 bei 2,86 Übernachtungen. 2025 lag sie bei 2,92 Übernachtungen. Allerdings liegt das Banater Bergland mit diesem Durchschnitt von 2,86 Übernachtungen über dem Landesdurchschnitt von 2,17 Übernachtungen und bei Weitem über der durchschnittlichen Übernachtungsdauer in der Westregion: Arad verzeichnet 1,41 Nächtigungen, Hunedoara 1,68 und Temesch 1,94. Der Grund ist offensichtlich wieder Herkulesbad, mit seinem Kurangebot.

Hinsichtlich der Netto-Nutzung der Unterbringungsmöglichkeiten erreichte das Banater Bergland in den ersten neun Monaten von 2026 30,41 Prozent. Temesch liegt da vorn, mit allerdings auch nicht umwerfenden 33,24 Prozent. Arad erreichte bisher nur 20,97 Prozent, Hunedoara 21,51 Prozent.